L'Italia supera l'ostacolo Ungheria, Mancini: "Siamo giovani, la strada è ancora lunga"

Roberto Mancini commenta la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria: “In difficoltà dopo il loro goal, ma è stata una buona partita”.

Seconda partita per l’Italia in questa edizione della Nations League e primo successo. Gli Azzurri, dopo aver pareggiato contro la Germania all’esordio, si impongono per 2-1 a Cesena contro l’Ungheria.

Una prova positiva quella di una Nazionale rivoluzionata negli uomini che, dopo aver dominato per circa un’ora di gioco, nel finale ha sofferto qualcosa dopo la sfortunata autorete di Gianluca Mancini che ha rimesso in corsa i magiari.

Roberto Mancini, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova dei suoi ragazzi ai microfoni della ‘Rai’.

“Abbiamo giocato realmente una buona partita soprattutto nel primo tempo, poi il loro goal ci ha messo un po’ di timore. E’ stata comunque una partita che poteva finire con un risultato più ampio”.

L’Italia è calata dopo nella fase finale del match.

“Eravamo anche un po’ stanchi, è normale, e poi subire un’autorete mentre si sta dominando la partita ti mette in difficoltà. Il loro goal è arrivato quando la gara era sostanzialmente chiusa”.

Il commissario tecnico Azzurro sta dando spazio a molti giovani.

“Questa è una squadra piena di giovani, bisogna continuare a lavorare perché la strada è ancora lunga. Vincere però è importante e la nostra è stata veramente una buona partita”.