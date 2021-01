El Shaarawy alla Roma: è fatta per il ritorno, visite mediche e firma

Dopo l'esperienza cinese e il mancato passaggio in giallorosso in estate, l'italo-egiziano sta per tornare ufficialmente alla Roma.

Lo Shanghai Shenhua è già il passato per Stephan El Shaarawy. Nel destino dell'attaccante italo-egiziano c'è infatti il ritorno a , sponda giallorossa. Pochi mesi dopo il mancato passaggio alla corte di Fonseca, si va verso l'ufficialità della nuova esperienza capitolina.

I contatti tra la Roma e l'agente del giocatore, nonchè suo fratello, stanno portando all'addio allo Shanghai e al campionato cinese, in cui El Shaarawy non è riuscito ad essere protagonista tra la nostalgia dell' e il caos coronavirus che ha portato il torneo ad iniziare molto più tardi del previsto.

Come evidenzia Sky Sport, El Shaarawy è sbarcato in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Roma dopo aver già giocato in giallorosso tra il 2016 e il 2019. I tifosi della Lupa hanno mantenuto un grande ricordo dell'ex , che già in estate sembrava poter tornare immediatamente nel suo vecchio club.

Altre squadre

In Italia a sorpresa già dalla giornata di venerdì, El Shaarawy si è sottoposto ai necessari tamponi anti-covid, così da proseguire le visite sabato in caso di negatività agli stessi.

Per El Shaarawy il passaggio alla Roma dovrebbe avvenire a parametro zero, dopo essersi liberato dallo Shanghai. Intanto per lui, se dovesse arrivare l'ufficialità nei prossimi giorni, la possibilità di ripartire dalle 40 reti segnate in 139 presenze nelle varie competizioni.

La Roma deve fare i conti con il caso Dzeko, nonchp i problemi di Pedro e Mkhitaryan: per questo motivo la società capitolina ha accelerato riguardo El Shaarawy, un giocatore che conosce già la città e la squadra, subito pronto per dire la sua nelle prossime gare ufficiali.