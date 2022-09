Roma-Atalanta 0-1: un goal di Scalvini regala la vetta alla Dea

La Dea soffre ma espugna l'Olimpico con una rete del classe 2003. Sportiello protagonista, secondo ko in campionato per i giallorossi.

Sarà una pausa lunga e di riflessione per la Roma e José Mourinho, che escono sconfitti con enorme rammarico dalla sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta di Gasperini.

Fino alla prima mezz'ora domina l'qeuilibrio. Entrambe le squadre si chiudono bene e concedono poco all'avversaria, andando a sbattere l'una sulla diga eretta dall'altra.

Ci provano prima Cristante e poi Ibanez a rompere lo status quo, con due conclusioni dalla distanza che però non trovano fortuna.

Ci riesce invece dall'altra parte Scalvini, che apre il piatto destro dalla lunetta su servizio di Hojlund e manda l'Atalanta a riposo in vantaggio malgrado la reazione rabbiosa della Roma, con tre occasioni sprecate da Abraham e Ibanez.

In avvio di ripresa si scaldano gli animi per un paio di decisioni di Chiffi successive ad altrettanti duelli a colpo di maglia tirata tra Zaniolo e Okoli, che come conseguenza hanno l'allontanamento di Mourinho dalla panchina per proteste.

L'Atalanta in un modo o nell'altro resiste alla carica romanista e sfiora anche il 2-0, sventato da Abraham a pochi centimetri dalla linea di porta.

La Roma non molla ma evidentemente non è giornata. I molteplici tentativi a rete vengono tutti neutralizzati in qualche modo fino al fischio finale.

I tre soffi di Chiffi sanciscono la seconda sconfitta in campionato per la squadra di Mourinho, ma soprattutto che l'Atalanta è tornata a essere la grande insidia della Serie A. E almeno per qualche ora guarda tutti dall'alto.

Getty Images

ROMA-ATALANTA, I GOAL

36' - ROMA-ATALANTA 0-1, SCALVINI - Hojlund fa il lavoro sporco, liberandosi degli avversari e servendo il pallone al centro, dove arriva Scalvini. Il difensore calcia dalla lunetta di destro in maniera impeccabile e batte Rui Patricio.

ROMA-ATALANTA, LA MOVIOLA

Gli animi si scaldano dopo 10' di ripresa. Okoli e Zaniolo si trattengono a vicenda in volata verso l'area di rigore. Chiffi inizialmente dà il fallo al 22 romanista, con il resto dei giallorossi che chiede il calcio di rigore. Il VAR segnala però il fallo di Zaniolo sul difensore atalantino, decisione che scatena le proteste di Mourinho. Lo Special One viene quindi espulso.

ROMA-ATALANTA, IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 0-1

Marcatori: 35' Scalvini (A)

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 5.5 (87' Zalewski sv), Smalling 6, Ibanez 6.5; Celik 5.5, Cristante 5, Matic 5.5 (67' Belotti 5.5), Spinazzola 5.5; Zaniolo 6, Pellegrini 5; Abraham 4.5 (79' Shomurodov 5). All. Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso sv (8' Sportiello 7); Toloi 6, Demiral 6, Scalvini 6.5 (46' Okoli 6.5); Hateboer 6, De Roon 6, Koopmeiners 6.5, Maehle 5.5; Pasalic 5 (74' Lookman 6), Ederson; Hojlund 6.5 (46' Muriel 6). All. Pasalic

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Maehle (A), Toloi (A), Hateboer (A), Demiral (A), De Roon (A), Koopmeiners (A)

Espulsi: -