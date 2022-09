Milan-Napoli 1-2: Simeone sbanca San Siro, azzurri in vetta

Con una prova di grande maturità il Napoli supera 2-1 il Milan a San Siro prendendosi la vetta della classifica. Del Cholito Simeone il goal-partita.

Maturo, capace di soffrire, attendere e colpire al momento giusto: il Napoli sbanca San Siro e rafforza la sua candidatura al titolo, superando un buon Milan al termine di una gara di dimensione europea. Finisce 2-1 per gli azzurri, in virtù delle reti siglate da Politano (su calcio di rigore), Giroud e Simeone.

A San Siro si respira aria di grandi occasioni, si affrontano le due squadre più convincenti di questo inizio di stagione e la tensione è palpabile sin dai primi minuti: ritmi alti, grande concentrazione e attenzione ai dettagli. Il Milan, pur senza Leao, è autoritario, cerca di tenere in mano il pallino del gioco e di inibire le trame degli azzurri con un pressing aggressivo e ben organizzato; il Napoli, sempre orfano di Osimhen, si difende con ordine, pur senza farsi schiacciare, e appena possibile indirizza il pallone dalle parti di Kvaratskhelia, l'uomo che può accendere la luce. Al 13' è provvidenziale Meret, che con un grande riflesso devia sulla traversa la conclusione di potenza di Giroud.

Nella ripresa Pioli, preoccupato dai gialli rimediati da Calabria e Kjaer (entrambi ammoniti per falli sul georgiano), inserisce Dest e Kalulu ridisegnando la difesa. Ma proprio lo statunitense si rende suo malgrado subito protagonista, sgambettando Kvara in area: Mariani, dopo l'on-field review, indica il dischetto e dagli undici metri Politano non fallisce.

Il Napoli alza i livelli di fiducia e autostima ma il Milan resta aggrappato alla partita: al 67' è ancora un super Meret a cancellare il sinistro di Messias. Ma pochi istanti dopo il portiere azzurro non può nulla sulla conclusione ravvicinata del solito Giroud, che ristabilisce la parità.

Quando l'inerzia del match sembra tornare in mano ai rossoneri il Napoli colpisce di nuovo, stavolta col neoentrato Simeone, imperioso nello stacco aereo che vale il 2-1. Emozioni finite? Macchè, il Diavolo si riversa in avanti e nei minuti finali sfiora il pareggio con Kalulu che, liberato da Giroud, spacca la traversa calciando a botta sicura da pochi passi. Ed è lì che si infrangono le speranze del Milan e che prendono forma definitivamente i sogni del Napoli, che esce da San Siro col bottino pieno e il primato in classifica.

MILAN-NAPOLI, I GOAL

MILAN-NAPOLI 0-1, 55' POLITANO - Calcio di rigore per fallo di Dest su Kvaratskhelia, Politano apre il sinistro e beffa Maignan, che aveva indovinato l'angolo.

MILAN-NAPOLI 1-1, 69' GIROUD - Azione manovrata dei rossoneri sull'asse De Ketelaere-Theo Hernandez, palla al centro per Giroud che di sinistro conclude da posizione ravvicinata.

MILAN-NAPOLI 1-2, 78' SIMEONE - Traversone di Mario Rui dalla sinistra, Simeone prende il tempo a Tomori e indirizza il pallone all'angolo più lontano.

MILAN-NAPOLI, LA MOVIOLA

Episodio chiave al 51': Dest tocca Kvaratskhelia nel tentativo di chiudere il georgiano, Mariani dopo l'on-field review assegna rigore, poi trasformato da Politano.

MILAN-NAPOLI, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-NAPOLI 1-2

Marcatori: 55' Politano (rig.), 69' Giroud, 78' Simeone

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5 (46' Dest 5), Kjaer 6 (46' Kalulu 6), Tomori 5,5, Theo Hernandez 6,5; Tonali 6, Bennacer 6,5; Saelemaekers 5 (66' Messias 6), De Ketelaere 6 (82' Adli sv), Krunic 6 (66' Brahim Diaz 6); Giroud 7. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret 7,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 7 (91' Olivera sv); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 5,5 (87' Elmas sv); Politano 6,5 (66' Zerbin 6), Raspadori 5,5 (66' Simeone 7), Kvaratskhelia 6,5 (87' Ndombele sv). All. Domenghini

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Kjaer, Calabria, Krunic, Rrahmani, Tomori, Zerbin

