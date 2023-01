Rocchi chiarisce: "Non sospendiamo Sacchi: il suo non un errore, ma un incidente"

Il designatore di Serie A e B ritorna sul caso della diciassettesima giornata, assolvendo Sacchi: "Starà più in panchina".

Si prova a mettere un punto, per archiviare la questione e voltare pagina, guardando al futuro: questo quanto messo in pratica dal designatore arbitrale di Serie A e B, Gianluca Rocchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'introduzione del fuorigioco semi-automatico, che partirà per la prima volta in finale di Supercoppa, nel match tra Milan e Inter.

Tra i temi affrontati non solo l'innovazione che affronterà il calcio italiano, già nei prossimi giorni, ma le polemiche post Monza-Inter e riguardanti Juan Luca Sacchi, direttore della gara dell'U-Power Stadium.

A differenza di quanto avanzato negli scorsi giorni e dalle indiscrezioni diffuse nelle ore successive alla gara, l'arbitro non verrà sospeso, come reso noto da Rocchi.

"Non sospendiamo nessuno: io sospendo qualcuno se ha comportamenti disciplinari sbagliati. Rispetto ad altri, però, starà più in panchina: non mi sembra un problema".

Il designatore arbitrale ha anche ridefinito quanto accaduto tra Monza e Inter in occasione della rete del possibile 1-3 dei nerazzurri. Non un "errore", ma un "incidente".

"Tornerà meglio, come ha fatto Serra. Va messo in preventivo che investendo sui ragazzi si paga l'inesperienza. Ma non in termini di errori, quanto di incidenti".