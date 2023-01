Retroscena Zaniolo: ha accettato il Bournemouth, ma il club blocca l’operazione

Nicolò Zaniolo, dopo averla inizialmente rifiutata, ha accettato l’offerta del Bournemouth: decisione tardiva, esclusa la fumata bianca.

Nicolò Zaniolo ha accettato l’offerta del Bournemouth ed era quindi pronto a trasferirsi in Inghilterra.

A svelare il clamoroso retroscena è stato ‘Sky’, che ha spiegato che il 22 della Roma, una volta appreso di essere stato escluso dal progetto tecnico dal club giallorosso, ha dato, nella serata del 30 gennaio, il suo benestare ad un trasferimento che, come noto, in precedenza non aveva preso in considerazione.

Un incredibile dietrofront, che però non porterà ad una fumata bianca nel corso delle ultime ore della finestra invernale di calciomercato.

Il Bournemouth ha infatti deciso di bloccare l’operazione, visto che nel frattempo ne ha chiuse altre molto onerose, tra le quali quella che gli ha consentito di prelevare Traoré dal Sassuolo.

Il giocatore, intanto, per il secondo giorno consecutivo non si è visto a Trigoria. Se la sua assenza di lunedì era stata concordata con la Roma, la seconda è stata frutto di una decisione personale.