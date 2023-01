Zaniolo resta in uscita: sondaggi di Siviglia e Lipsia

Il numero 22 della Roma resta sul mercato. Rifiutato il Bournemouth, richieste informazioni da parte di Lipsia e Siviglia. Defilato il Milan

"Quando non stai bene in famiglia devi andare via, trovare una soluzione". Parole piuttosto chiare quelle di José Mourinho, che nel post partita della sfida contro il Napoli ha confermato che non reintegrerà in rosa Nicolò Zaniolo.

Ora tocca al numero 22 della Roma trovare una soluzione che accontenti il club e le sue richieste, per non rischiare di restare sei mesi fermo senza vedere altro campo che non sia quello di allenamento.

Saltata, per suo rifiuto, la trattativa con il Bournemouth, per l'attaccante giallorosso sono arrivate richieste di informazioni da parte di Siviglia e Lipsia.

Da capire se ora i due club tenteranno l'affondo, soddisfacendo le richieste della Roma e quelle del calciatore sul piano economico.

Al Siviglia, Zaniolo ritroverebbe Monchi, direttore sportivo che lo portò nella capitale (seppur inizialmente chiese Ionut Radu) mnell'estate del 2018 nell'affare con il quale Radja Nainggolan si trasferì all'Inter.

Da segnalare anche l'interesse dell'Adana Demirspor, club turco allenato da Vincenzo Montella.