Coppa Italia 2021/2022: squalificati e diffidati

Rispetto alla Serie A, il regolamento della Coppa Italia per quanto riguarda squalificati e diffidati è decisamente diverso. Primo punto, chi viene ammonito nella coppa non può saltare la Serie A. Il collegamento con il campionato è previsto solamente con la Supercoppa Italiana.

Dunque come funziona il regolamento della Coppa Italia? Un calciatore va di fatto in diffida dopo un solo cartellino giallo: al secondo scatta già la squalifica per somma di ammonizioni.

I cartellini gialli e i diffidati sono stati però azzerati a partire dal quarto turno. Le squalifiche subite nella passata edizione sono state scontate alla prima gara utile della Coppa Italia 2021/2022: per questo motivo, ad esempio, De Ligt, ammonito e diffidato nella scorsa finale, salta la sfida degli ottavi contro la Sampdoria.

ATALANTA

SQUALIFICATI:

Toloi (salta quarti contro la Fiorentina)

DIFFIDATI:

Koopmeiners

CAGLIARI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

EMPOLI

SQUALIFICATI:

La Mantia (salta ottavi contro l'Inter)

DIFFIDATI:

Nessuno

FIORENTINA

SQUALIFICATI:

Dragowski (salta quarti contro l'Atalanta)

DIFFIDATI:

Castrovilli, Duncan

INTER

SQUALIFICATI:

Brozovic (salta ottavi contro l'Empoli)

DIFFIDATI:

Nessuno

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

De Ligt (salta ottavi contro la Sampdoria)

Kean (salta ottavi contro la Sampdoria)

DIFFIDATI:

Nessuno

LAZIO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

LECCE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

MILAN

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Saelemaekers, Tonali

ROMA

SQUALIFICATI:

Mancini (salta ottavi contro il Lecce)

DIFFIDATI:

Nessuno

SAMPDORIA

SQUALIFICATI:

Chabot (salta ottavi contro la Juventus)

DIFFIDATI:

Nessuno

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Djuricic (salta ottavi contro il Cagliari)

DIFFIDATI:

Nessuno

UDINESE

SQUALIFICATI:

L'articolo prosegue qui sotto

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno