Record e spazzolini: tutto sul Bodo Glimt, l'avversario in Europa League del Milan

Il Bodo Glimt è la squadra del momento in Norvegia: sta polverizzando tutti i record e adesso sfida il Milan in Europa.

In Norvegia c'è freddo, lo sappiamo, In Norvegia ci sono i fiordi, sappiamo anche questo. In Norvegia, se si parla di calcio, c'è il Rosenborg. In realtà questa terza considerazione non è del tutto esatta, specialmente se andiamo a guardare l'attuale classifica del campionato norvegese.

Al primo posto non c'è il Rosenborg e nemmeno il Molde, che nel 2019 ha interrotto il dominio bianconero vincendo il titolo. Al primo posto, con 50 punti conquistati in 18 partite, zero sconfitte e 65 goal fatti, c'è il Bodo Glimt. Chi? Il Bodo Glimt, la stessa squadra che affronterà il nei preliminari di .

Un anno fa avevano già sorpreso tutti piazzandosi al secondo posto alle spalle del Molde campione, guadagnandosi così l'accesso in Europa. Ma quest'anno la squadra allenata da Knutsen si è letteralmente superata, riscrivendo tutti i record calcistici in Norvegia con una stagione sin qui assolutamente incredibile.

Altre squadre

Nel 2018 il Bodo Glimt stava per retrocedere, oggi domina il campionato con 16 punti di vantaggio sul Molde e ha vinto 10 partite di fila, segnando 30 goal nelle prime 7 giornate. Era dagli anni '60 che una squadra norvegese non riusciva in una tale impresa. Nemmeno il Rosenborg dell'era d'oro ha mai toccato queste vette.

Merito di un modello di gioco collaudato che si basa su un 4-3-3 tutto pressing e contropiede. Il Bodo attacca gli spazi in maniera letale e non per nulla i suoi tre attaccanti hanno realizzato già 35 goal stagionali. La stella è il classe '99 Jens Petter Hauge, talento fatto in casa che mette in mostra un bottino di 15 reti e 9 assist in tutte le competizioni.

Her er kveldens lag mot @fkzalgiris ⚽️ Kampen vises på @Avisa_Nordland, ikke på Dplay...! pic.twitter.com/6HzKmOGgr1 — FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 17, 2020

Il Bodo, poiì, ha due segreti: un pilota da caccia come mental coach, tale Bjørn Mannsverk, che non sa nulla di calcio ma motiva i calciatori con quello che ha imparato durante le sue missioni, e gli spazzolini gialli. Sì, esatto, stiamo parlando proprio di spazzolini, quelli che servono a lavarsi i denti.

L'articolo prosegue qui sotto

Il legame tra il Bodo Glimt e gli spazzolini gialli nasce nel 1974, quando il tifoso Arnulf Bendixen portò proprio uno spazzolino giallo in trasferta per intonare i cori a mo' di bacchetta. Dal quel giorno gli spazzolini gialli sono diventati un simbolo a Bodo e prima di ogni partita, i tifosi di casa, ne consegnano uno al capitano avversario.

Purtroppo la tradizione non potrà essere rispettata contro il Milan, perchè si giocherà a San Siro e soprattutto non ci saranno tifosi allo stadio. Il Bodo intanto è pronto a godersi un'altra grande notte europea contro una squadra italiana. Era già successo nel 1976 contro il Napoli e nel 1994 contro la Sampdoria, sempre in Coppa delle Coppe.

Nell'ultima occasione il Bodo si prese persino la soddisfazione di battere 3-2 la Samp di Eriksson e Mancini, futura semifinalista della competizione. Gli 'spazzolini gialli' non perdono una partita dall'1 dicembre 2019. Il Milan farà bene ad aguzzare i denti.