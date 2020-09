Milan contro Bodø/Glimt: l'avversaria dei rossoneri nel terzo turno di Europa League

Sarà una squadra norvegese ad affrontare il Milan nel prossimo turno di Europa League: in passato le sfide a Inter, Napoli e Sampdoria.

Missione compiuta per il . La squadra rossonera ha superato la prima prova ufficiale della sua nuova stagione, battendo lo Shamrock Rovers e passando così al terzo turno di . Ancora due step per poter giocare la competizione vera e propria, la fase a gironi.

Eliminato il Milan, la prossima avversaria del Milan in Europa League sarà il Bodø/Glimt : per i rossoneri una nuova sfida da favoriti, per provare a qualificarsi ai playoff e da qui in caso di ulteriore successo affrontare i gruppi alla pari di e .

Centenaria squadra norvegese nata nel 1916, il Bodø/Glimt proviene dalla città di Bodø, ma ha nel suo nome anche quello originale del club, ovvero Glimt: secondo nelll'ultimo torneo nordico, ha eliminato i lituani del Zalgiris nel secondo turno di Europa League.

Il nome del Bodø/Glimt dirà qualcosa a diversi tifosi italiani di una certa età, visto e considerando le sfide nella vecchia Coppa delle Coppe: la squadra norvegese è stata eliminata dalle italiane in tre edizioni, dal Napoli nel 1976/1977, dall' nel 1978/1979 ed infine dalla nel 1994/1995.

Per il Bodø/Glimt il sogno di invertire la tendenza contro le italiane e sopratutto provare ad approdare ai gironi di Europa League, dopo aver fallito nelle ultime annate: tra l'altro nell'annata 2020/2021 il club norvegese ha curiosamente eliminato il Zalgiris nel secondo turno, dopo aver avuto la meglio su un'altra squadra lituana, il Kauno Žalgiris.

Il Milan sfiderà il Bodø/Glimt a San Siro, prima gara europea in casa per i rossoneri senza il pubblico: il 24 settembre la squadra di Pioli proverà a superare il turno alcuni giorni dopo la partita interna contro il di Mihajlovic in .