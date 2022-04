Sorteggio Mondiali 2022 - Subito Spagna contro Germania, la Svizzera sfida il Brasile

Senza Italia, è vero, ma i Mondiali in Qatar si avvicinano: a Doha sono stati sorteggiati i gironi e gli accoppiamenti del prossimo campionato del mondo, che andrà in scena dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Le 32 Nazionali impegnate (3 ancora da definire) si affronteranno in 8 gironi da 4 squadre, con la consueta formula dei Mondiali.

La sfida più interessante della fase a gironi è senza dubbio quella che andrà in scena nel Gruppo E tra la Spagna di Luis Enrique e la Germania. Un match in cui due tra le nazionali europee più accreditate per la vittoria finale si daranno subito battaglia.

Il Qatar padrone di casa se la vedrà con l'Ecuador nella gara inaugurale, oltre alla favorita del Gruppo A, l'Olanda e il Senegal fresco vincitore della Coppa d'Africa. L'Inghilterra e la Francia avranno i favori del pronostico nella corsa al primo posto rispettivamente nel Gruppo B e D, mentre l'Argentina dovrà fare attenzione alle insidie Polonia e Messico.

Nel Gruppo F, il Belgio affronterà Croazia, Marocco e Canada, mentre il Brasile di Tite se la vedrà con la Svizzera, finita davanti all'Italia nel raggruppamento di qualificazione, la Serbia e il Camerun. Nel Gruppo H, il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedrà con l'Uruguay, il Ghana e la Corea del Sud.

MONDIALI QATAR 2022 - I GIRONI

GIRONE A: Qatar - Olanda - Senegal - Ecuador

GIRONE B: Inghilterra - Iran - Stati Uniti - Vincente Playoff (Ucraina-Scozia VS Galles)

GIRONE C: Argentina - Messico - Polonia - Arabia Saudita

GIRONE D: Francia - Danimarca - Tunisia - Vincente Playoff (Australia-Emirati Arabi VS Perù)

GIRONE E: Spagna - Germania - Giappone - Vincente Playoff (Costa Rica-Nuova Zelanda)

L'articolo prosegue qui sotto

GIRONE F: Belgio - Croazia - Marocco - Canada

GIRONE G: Brasile - Svizzera - Serbia - Camerun

GIRONE H: Portogallo - Uruguay - Corea del Sud - Ghana