Guida ai pronostici Ferencvaros - Fioretina con confronto quote dei bookmaker e info utili per scommettere sulla Conference League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Ferencvaros – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per l’ultimo turno di Conference League di giovedì 14 dicembre alle ore 18.45 al Groupama Arena di Budapest.

Ultima partita del gruppo F con le due formazioni che, entrambe qualificate, si giocano l’accesso diretto agli ottavi di finale senza dover passare per gli spareggi.

I nostri pronostici Ferencvaros – Fiorentina

I nostri pronostici Ferencvaros - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 1.95 2.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.00 2.10 Risultato esatto 1-1 5.50 5.50 5.50

Come scommettere su Ferencvaros – Fiorentina: analisi match e pronostici

La Fiorentina ha a disposizione 2 risultati su 3 per chiudere il girone da prima in classifica, senza dover correre il rischio di giocarsi l’accesso agli ottavi contro una delle “retrocesse” dall’Europa League.

Per i pronostici Ferencvaros – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; C.Ramirez, Abena, Wingo, Makreckis; Ben Romdhane, Siger, Abu Fani; A.Traoré, B.Varga, Marquinhos.

Dibusz; C.Ramirez, Abena, Wingo, Makreckis; Ben Romdhane, Siger, Abu Fani; A.Traoré, B.Varga, Marquinhos. FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, M.Lopez; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Nzola.

Confrontare le quote vincente della partita Ferencvaros – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

A viso aperto

All’andata a Firenze la gara terminò 2-2, con i viola sotto di 2 gol che riuscirono a pareggiarla al 93esimo grazie a un guizzo di Jonathan Ikonè. Considerando che gli ungheresi hanno a disposizione soltanto un risultato per evitare gli spareggi, i pronostici Ferencvaros – Fiorentina prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

La pragmaticità della viola

Con un Ferencvaros proiettato in avanti alla ricerca della vittoria evita-spareggi, la Fiorentina può tenere gli ungheresi e cercare di colpire in contropiede. Forte dei 2 risultati su 3 a sua disposizione, la viola può lasciar sfogare la squadra allenata da Dejan Stankovic e lasciar scorrere i minuti per cercare di portare a casa un pareggio che le garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Scommessa 2; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con Sisal

Un pari per gli ottavi

Con 3 vittorie e 2 pareggi, la Fiorentina merita di passare agli ottavi dalla porta principale. Settima in Serie A a pari punti con il Napoli campione d’Italia, la squadra di Italiano vuole nuovamente arrivare in fondo alla competizione. Reduce da un buon pareggio contro la Roma all’Olimpico, la Fiorentina in Conference League ha finora segnato 13 reti (terzo attacco di questa fase iniziale del torneo finora) concedendone 5 agli avversari. Contro la formazione ungherese basterà non perdere.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,50 con William Hil