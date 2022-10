Pogba si ferma ancora: lesione muscolare alla coscia, Mondiali a rischio?

Una lesione muscolare alla coscia ritarda il percorso di recupero del francese: la Juve lo rivedrà nel 2023, ma ora rischia di perdere i Mondiali.

Non c'è ancora luce in fondo al tunnel per Paul Pogba. Il centrocampista francese, alle prese con il percorso di recupero seguente all'operazione al menisco, ha rimediato un lesione muscolare di primo grado alla coscia destra che a questo punto farà slittare il suo rientro in campo.

Nulla da fare per la Juventus che sperava almeno di averlo a disposizione per le ultime gare prima della sosta. E invece no, perché il nuovo stop lo costringerà almeno quindici giorni di stop forzato ai box.

I bianconeri potranno riabbracciarlo in gare ufficiali solamente dal prossimo gennaio. Il nuovo intoppo fisico, però, finisce inevitabilmente per accrescere gli interrogativi anche in chiave Mondiali.

Proprio così, perché a tre settimane esatte dal via della rassegna iridata in Qatar, crescono vertiginosamente i dubbi sulle sue chance di convocazione agli ordini di Didier Deschamps.

Uno spicchio finale di 2022 letteralmente da incubo per il classe 1993, tornato nella Torino bianconera in estate dopo l'esperienza al Manchester United, ma che attende ancora di esordire in gare ufficiali con la Vecchia Signora.