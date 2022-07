Pogba lascia gli Stati Uniti: torna in Italia per una consulenza specialistica

Paul Pogba lascia la tournée americana e fa ritorno in Italia, dove verrà sottoposto a consulenza specialistica a seguito dell’infortunio riportato.

Si chiude in anticipo per Paul Pogba la tournée americana della Juventus.

Il centrocampista bianconero, che nel corso di una seduta di allenamento ha riportato una lesione del menisco laterale, ha già lasciato gli Stati Uniti per far ritorno in Italia.

Nelle prossime ore infatti, Pogba si sottoporrà ad ulteriori accertamenti che diranno di più sulle condizioni del suo ginocchio.

Nello specifico, verrà visitato nuovamente per una consulenza ortopedica specialistica.

Sarà questo un passo fondamentale che servirà anche a stabilire quali saranno i tempi necessari per il suo pieno recupero.

Pogba, uno dei colpi più importanti dell’intera sessione di calciomercato estiva, nel corso di questo pre-campionato è sceso in campo solo nell’amichevole contro il Deportivo Guadalajara, giocando i primi 45’ della sfida che si è disputata all’Allegiant Stadium di Paradise.