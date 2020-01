Pjaca al Cagliari rischia di saltare: problemi per il trasferimento

Sempre più vicina la fumata nera nell'operazione Pjaca, che non dovrebbe più andare al Cagliari: i sardi hanno chiuso per l'uruguaiano Pereiro.

Sembrava tutto fatto. Una semplice formalità. Già, sembrava. Perché il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Marko Pjaca al , dato per certo negli scorsi giorni e pure nelle scorse ore nonostante qualche frenata improvvisa, è in realtà in procinto di risolversi in un nulla di fatto.

Problemi seri stanno mettendo a forte serio rischio l'approdo di Pjaca in Sardegna. In parole povere: la fumata nera è sempre più vicina. Tanto che il Cagliari si è già cautelato mettendo le mani su Gaston Pereiro, ventiquattrenne trequartista uruguaiano del , altro talento puro pronto a sbarcare in .

E dire che i crismi perché l'operazione andasse in porto c'erano tutti. e Cagliari avevano trovato un'intesa sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto: un affare da 12 milioni di euro potenziali. Pjaca avrebbe dovuto effettuare le visite mediche tra domani e giovedì. E invece, nulla da fare.

Una frenata brusca che segue, a distanza di poche ore, lo stop ormai definitivo alle discussioni tra Juventus e Paris Saint-Germain per lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. L'ex terzino del rimarrà a , il laterale francese non si muoverà più da Parigi. E Pjaca, a meno di sorprese, non vestirà più la maglia del Cagliari.