Parma-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita l'Inter nella 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Inter di Antonio Conte cerca il riscatto dopo il mezzo passo falso contro il e sfida in trasferta il Parma nel posticipo domenicale serale della 28ª giornata di . I nerazzurri sono terzi in classifica con 58 punti, frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, i ducali si trovano al 7° posto a pari merito con il a quota 39, con un cammino di 11 successi, 6 pareggi e 10 k.o.

Nei 25 precedenti disputati in Serie A in casa degli emiliani, questi ultimi conducono ampiamente con 25 successi, a fronte di 6 pareggi e 5 vittorie dei milanesi. L'ultima volta che il confronto del Tardini si è chiuso in pareggio è stato nel 2010: da allora si sono registrate 4 vittorie gialloblù e 2 dell'Inter.

I nerazzurri sono reduci da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare di campionato, mentre il Parma viene da due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle 4 partite più recenti. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha incontrato 8 volte i ducali in Serie A da allenatore, ed è attualmente imbattuto, con un bilancio di 5 vittorie e 3 pareggi.

Altre squadre

Il belga Romelu Lukaku è il cannoniere dell'Inter in campionato con 19 goal all'attivo, il danese Andreas Cornelius, autore finora di 11 goal, fra cui una tripletta nell'ultima sfida con il Genoa, è invece il miglior marcatore nelle fila gialloblù. Alessandro Bastoni è il principale ex del confronto, avendo disputato 24 gare e segnato una rete nella precedente stagione con la maglia del Parma sulle spalle. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-INTER

Parma-Inter si disputerà la sera di domenica 28 giugno 2020 alle ore 21.45 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Sugli spalti non saranno presenti i tifosi, come previsto dal protocollo per contrastare la pandemia da Coronavirus. Sarà il 52° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

Il posticipo della domenica sera della 28ª giornata di Serie A, Parma-Inter, sarà visibile per i clienti Sky mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri potranno seguire la partita in diretta attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere le partite della Serie A acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Parma-Inter anche in diretta testuale. Collegandovi sul sito, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

D'Aversa cambierà poco rispetto alla vittoria sfida contro il al Ferraris. Le novità riguarderanno principalmente la difesa: Dermaku rileverà lo squalificato Iacoponi nella coppia centrale con Bruno Alves. A destra, al posto di Laurini, dovrebbe tornare dal 1' Darmian, mentre a sinistra sarà confermato Gagliolo, come fra i pali Sepe. In mediana anche Kucka ritroverà il suo posto da titolare come mezzala destra, con Kurtic mezzala sinistra ed Hernani in regia. Scivola in panchina Brugman. Kulusevski, Cornelius e Gervinho andranno a comporre nuovamente il tridente offensivo.

Conte registra la pesante assenza dello squalificato Skriniar, che si somma a quelle degli infortunati Brozovic, Sensi e Vecino. Davanti torna titolare Lautaro Martínez al posto di Alexis Sánchez, e farà coppia con Lukaku. A sostegno agirà il solito Eriksen, ormai punto fermo dello schieramento del tecnico salentino. Candreva e Young si riapproprieranno delle due fasce, con Borja Valero nuovamente utilizzato da regista e Barella, out con il Sassuolo, al suo fianco. In porta ci sarà capitan Handanovic. In difesa, al posto di Skriniar, nella linea a tre con De Vrij e Bastoni giocherà D'Ambrosio.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro Martínez Lukaku.