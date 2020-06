Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Godin e Biraghi titolari

Nel Parma ci sono Gervinho e Scozzarella dal primo minuto, mentre Conte sceglie di lasciare in panchina Bastoni e Alexis Sanchez.

Le formazioni ufficiali di - :

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez

Solo la vittoria per Parma e Inter, in virtù dei rispettivi obiettivi. La formazione gialloblù per puntare all' deve rispondere ai successi di e , i nerazzurri non possono più sbagliare per provare a sperare nello Scudetto o comunque nelle posizioni di testa.

Altre squadre

Il Parma sceglie Gervinho, Cornelius e Kulusevski come tridente d'attacco: sulle fasce, invece, D'Aversa punta tutto su Laurini e Gagliolo. A centrocampo spazio per Scozzarella con Kucka e Kurtic, mentre davanti a Sepe giocano titolari Dermaku e Bruno Alves.

L'Inter risponde con il ritorno della coppia Lukaku-Lautaro Martinez come titolari ed Eriksen alle loro spalle. Ci sono Candreva e Biraghi esterni di centrocampo, supportati internamente da Barella e Gagliardini. Capitan Handanovic tra i pali, difeso da Godin, De Vrij e D'Ambrosio. Fuori Bastoni, Young e Moses.