Osimhen infortunato: lesione distrattiva all'adduttore

Rientrato dalle gare con la Nigeria, l'attaccante azzurro è finito k.o e sarà costretto a saltare le prossime sfide ufficiali.

Osimhen infortunato. La notizia che fa tremare i tifosi del Napoli arriva dopo il rientro del nigeriano dalle gare con la sua Nazionale, in cui ha giocato nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Per Osinhen un fastidio all’adduttore sinistro, per cui stato sottoposto ad accertamenti: questi hanno evidenziato una lesione distrattiva. Bisognerà ora capire quanto il nigeriano dovrà rimanere fermo, in un mese essenziale soprattutto in ambito Champions League, ma anche nel bel mezzo del countdown Scudetto.

Osimhen salterà sicuramente il big match contro il Milan, il primo incontro della serie che vedrà il Napoli affrontare i rossoneri anche in Champions League. La sfida europea contro i rossoneri è di fatto ravvicinata, di scena il 12 aprile: difficile che l'ex Lille possa essere a San Siro per il primo round.

Nella giornata di giovedì Osimhen era finito in prima pagina non per l'infortunio, ma bensì per la perdita della sua maschera, divenuta oggetto di culto a Napoli. Un portafortuna per lo stesso attaccante azzurro, che continua ad utilizzarla per scaramanzia.

Osimhen aveva chiesto alla casa farmaceutica che produce la maschera di provare a crearne una nuova per la sfida contro il Milan, così da non rinunciare alla protezione per cui in teoria non avrebbe più bisogno dopo essere guarito dall'infortunio allo zigomo.

Ha continuato ad utilizzarla per scaramanzia, portando centinaia di bambini napoletani ad usarla per imitare il proprio idolo, capocannoniere di Serie A e tra i migliori marcatori del continente in questa stagione. Persa, deve ora fare i conti con un infortunio per cui Napoli trema, in attesa di notizie sui tempi di recupero.

A +19 sulla Lazio seconda, il Napoli è ormai diretto verso il suo terzo Scudetto, ma l'infortunio di Osimhen è un problema relativamente al doppio scontro europeo contro il Milan che avrà luogo non solo il 12 aprile, ma anche il 18: appena tre settimane di tempo per recuperare da un problema agli adduttori, per cui la società azzurra dovrà valutare con attenzione, anche per l'eventuale semifinale di Champions contro Inter o Benfica.