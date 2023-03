Infortunio Osimhen: quando torna e quante partite salta

L’attaccante nigeriano si è fermato dopo gli impegni con la nazionale: gli esami hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore.

Il Napoli perde Victor Osimhen. Proprio in vista del ciclo infernale che vedrà i partenopei impegnati in un mese molto importante nel rush finale verso lo scudetto e nella doppia sfida dei quarti di Champions League contro il Milan, prossimo avversario in campionato, Luciano Spalletti deve fare i conti con l’infortunio del suo attaccante.

Una notizia che sconvolge i piani degli ‘Azzurri’, che dovranno certamente rinunciare a Osimhen nel match del Maradona di campionato contro i rossoneri di Pioli mentre è a forte rischio per il doppio incrocio di Champions.

L'INFORTUNIO DI OSIMHEN

Il comunicato del Napoli ha spiegato le condizioni dell'attaccante nigeriano, rientrato dopo gli impegni contro le 'Super Eagles' con la doppia sfida contro la Guinea-Bissau nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

QUANDO TORNA OSIMHEN

La prima stima è di circa 15/20 giorni di stop. Le condizioni di Victor Osimhen verranno infatti rivalutate nei prossimi giorni per capire di quale grado è la lesione all'adduttore sinistro.

Se dovesse essere confermato il primo grado, Osimhen starà fermo circa tre settimane, mentre in caso di secondo grado lo stop sarebbe di oltre un mese, con Spalletti che lo ritroverebbe a disposizione nel mese di maggio.

QUANTE PARTITE SALTA OSIMHEN

Victor Osimhen non ci sarà nel big match di Serie A in programma al Maradona domenica sera tra il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli.

Il nigeriano salterà anche i match di campionato contro Lecce e Verona, mentre è in dubbio per la super sfida contro la Juventus del 23 aprile.

Out all'andata dei quarti di Champions League contro il Milan, Osimhen proverà a recuperare ed esserci nella gara di ritorno del 18 aprile, in quello che sarebbe un recupero lampo.