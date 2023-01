Perchè Osimhen indossa la maschera?

Perchè Osimhen continua ad indossare la maschera protettiva ancora oggi? La spiegazione dietro la decisione di confermarla.

Victor Osimhen continua a segnare, sempre più costante, sempre più deciso a trascinare il Napoli verso grandi traguardi. L'attaccante nigeriano, imprescindibile di Spalletti è arrivato in doppia cifra in tre annate consecutive, riuscendo a migliorare sempre più il suo rendimento sotto rete.

Osimhen indossa da diverso tempo una maschera protettiva per le partite, oramai divenuta un simbolo. Dopo un goal viene immediatamente tolta per poter esultare senza di essa.

Nonostante sia passato diverso tempo da quando l'ex Lille abbia iniziato ad indossare la maschina, questa continua ad essere presente in ogni gara ufficiale.

OSIMHEN CON LA MASCHERA: IL MOTIVO

A fine 2021, Osimhen è stato operato per tre ore e mezza per la riduzione delle fratture multiple vicino all'occhio sinistro in seguito ad un intervento di gioco nel match contro l'Inter. Grande paura per il nigeriano, che ha richiato grosso dopo il contrasto con Skriniar.

Osimhen ha così giocato le gare successive con la maschera protettiva, così da evitare complicazioni. Dopo un paio di mesi, però, la frattura è guarita, ma il nigeriano ha continuano ad indossarla.

Roberto Ruggiero, medico che ha ideato la maschera protettiva, racconta a Radio CRC:

"È guarito e non ne avrebbe più bisogno, ma la paura è forte e vuole proteggersi. Progettiamo e realizziamo apparecchi che devono essere appendici del corpo, Osimhen si è trovato bene e ha deciso di tenere la maschera perché porta bene…".

Osimhen non vuole rischiare minimamente, come ovvio, ma continua ad indossare la maschera anche per una questione di scaramanzia, visto il gran numero di reti segnate nell'ultimo periodo.

Il suo infortunio del resto non è uno scherzo:

"Avrà avuto una ventina di fratture e abbiamo dovuto applicare più punti sul viso" le parole del chirurgo axillo-facciale, Gianpaolo Tartaro, che ha operato Osimhen.

PER QUANTO TEMPO?

In teoria Osimhen potrebbe giocare senza maschera e non per sempre, ma tra scaramanzia e precauzione, continua ad indossarla per ogni gara ufficiale del Napoli.