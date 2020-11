Napoli in emergenza, non solo Osimhen e Hysaj: a rischio Bakayoko e Ospina

Dopo l'infortunio di Osimhen ed il Covid-19 di Hysaj, il Napoli registra l'influenza di Bakayoko e l'infortunio di Ospina in Nazionale.

Non si avvicina nel migliore dei modi, il , al big match contro il di domenica prossima. Come se non bastasse già l'infortunio alla spalla di Osimhen e la positività al Covid-19 di Hysaj, si aggiungono altri due stop di altri due titolarissimi.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Bakayoko si è fermato per influenza e ieri registrava una temperatura alta. Lo staff medico del Napoli tende a scongiurare ipotesi Covid.

L'altro giocatore che si è fermato è Ospina: il portiere si è infortunato in e ieri non ha giocato a Quito contro l’ . Si tratta di due titolarissimi per Gattuso, che sono a rischio per la partita contro il Milan.

Gattuso vuol capire bene la situazione prima di pensare alle alternative. E tra l’altro dovrà aspettare il rientro dei nazionali fra giovedì e venerdì per verificare condizioni dei singoli e strategie applicabili. Possibile un ritorno al 4-3-3 con un tridente che sarebbe formato da Lozano, Mertens e Insigne.

Un ritorno all'antico quindi, con il tridente leggero, che potrebbe però essere obbligato, conservandosi almeno il cambio di Petagna dalla panchina, per poter cambiare modulo a gare in corso.