Napoli, Hysaj positivo al Covid-19: resterà in isolamento in Albania

Elseid Hysaj è risultato positivo al Covid-19 durante gli utlimi tamponi effettuati dalla nazional albanese. Resterà in Albania in isolamento.

Problema per il , in avvicinamento alla sfida di contro il . Come comunicato dal club partenopeo, Elseid Hysaj è risultato positivo al Covid-19 nell'ultimo tampone effettuato dall'Albania.

Il terzino del Napoli adesso resterà quindi ovviamente in isolamento, in Albania. Adesso la squadra di Gattuso adesso ha bisogno dei migliori Mario Rui e Ghoulam per sopperire all'assenza dell'albanese, che ultimamente era diventato titolare fisso a sinistra.

Hysaj, in ogni caso, non rappresenta l'unico problema per Gattuso: questa mattina l'ex Tiemoué Bakayoko non si è allenato, alla pari di Fernando Llorente, a causa di un leggero malessere. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' l'ex ha la febbre alta ed è in isolamento, ma lo staff medico azzurro tende a escludere una sua positività al Covid-19.