Sorriso azzurro, Olivera ne avrà per poche settimane: "Il Napoli era impaurito"

Il nuovo estero del Napoli aveva lasciato il campo in lacrime, ma si tratta solo di una distorsione: "Avevo un'ansia tremenda,

Ansia e paura nella notte di sabato, prima della rassicurazione da parte dello staff medico dell'Uruguay nella giornata di domenica. Ora arrivano anche le dichirazioni dello stesso Mathias Olivera, a confermare come il problema al ginocchio subito nel match di Panama non è per fortuna di grave entità.

Olivera, nuovo acquisto del Napoli, aveva lasciato la sfida contro Panama, giocata sulla fascia con la maglia dell'Uruguay: lacrime nel primo tempo e grande preoccupazione in vista del 2022/2023 con il suo nuovo club. Invece sarà regolarmente a disposizione di Spalletti per le prime gare della nuova annata.

Al via ad agosto, il campionato potrebbe vedere subito all'opera Olivera:

"Sto meglio, anche se ovviamente il ginocchio è un po’ infiammato" ha detto a Sport890. "In un primo momento mi sono spaventato molto, poteva essere qualcosa di peggio. Grazie a Dio si è trattato soltanto di una distorsione, ho tre settimane di recupero per smaltire".

Olivera ha raccontato di come il Napoli abbia subito preso contatto:

"Lo staff del Napoli mi ha chiamato, chiedendomi come stessi. Erano impauriti, tutti i giorni mi parla il loro dottore per vedere come procede il mio recupero. Ho tanta voglia di conoscere tutti loro del club, Cavani mi ha detto che è una piazza esigente".

In patria Olivera averà modo di recuperare in vista del ritiro pre-campionato:

"Sto facendo fisioterapia per avanzare un po’ con i tempi. Ho provato a restare in campo la scorsa sera, ma mi faceva malissimo. Quando ho sentito un rumore, ho pensato al peggio. Per fortuna, i vari test hanno evidenziato soltanto un distorsione. Ovviamente ho pensato al crociato, avevo un'ansia tremenda".

L'avventura con il Napoli non inizia nel peggiore dei modi: tifosi e Olivera tirano un sospiro di sollievo.