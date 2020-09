Si sblocca l'incastro: Milik quasi convinto dalla Roma, Dzeko verso la Juventus

Milik pronto a sedersi ad un tavolo per valutare l'offerta della Roma: dal 'sì' del polacco dipende l'approdo di Dzeko alla Juventus.

I famosi tasselli del puzzle devono ancora posizionarsi tutti al loro posto, ma le premesse sono più che positive: l'intrigo di mercato che coinvolge Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko sta per sbrogliarsi definitivamente in favore di una soluzione che accontenterebbe tutti.

Il , che ha già l'accordo per la cessione del polacco sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni con obbligo di riscatto a 15 e 7 di bonus, la che avrebbe la sua nuova punta di diamante e la , a caccia di una prima punta di ruolo che dovrà sostituire Gonzalo Higuain.

Detto dell'intesa tra partenopei e giallorossi, manca quella tra Milik e la Roma che però ha fatto passi in avanti sensibili nella trattativa: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di ieri è sbarcato nella Capitale l'agente dell'ex , Piantak, che oggi dovrebbe incontrare Fienga per trovare la quadra completa.

Altre squadre

Milik, che in un primo momento aveva deciso di restare al Napoli fino alla scadenza del contratto, sarebbe stato informato da Fabio Paratici della difficoltà di esaudire le esose richieste di De Laurentiis, da qui la virata su Dzeko che, in quanto a costi, è decisamente più accessibile.

L'articolo prosegue qui sotto

Il bosniaco piace molto a Pirlo, attratto allo stesso tempo anche da Suarez che oggi, a , sosterrà il famoso esame di italiano per ottenere il passaporto: la lunghezza dei tempi burocratici induce però al pessimismo in casa bianconera, motivo che spiega la decisione di puntare con forza su Dzeko.

Per far sì che tutto si sblocchi serve il 'sì' di Milik alla Roma, atteso per oggi o, quantomeno, nei prossimi giorni: senza questo 'dettaglio' nessuno si muoverà e tutto il castello di carte pazientemente costruito crollerà.

Roma che pagherebbe Milik grazie al sacrificio di Ünder: il turco è ad un passo dal Leicester, pronto a pagare 3 milioni per il prestito oneroso e altri 24 previsti per l'obbligo di riscatto