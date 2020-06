Nuovo regolamento Fantacalcio: come gestire le leghe

Rose, formazioni, asta di riparazione, regolamento: come gestire le leghe del Fantacalcio alla ripresa della Serie A.

Riparte la e riparte ovviamente anche il Fantacalcio. Con il campionato sospeso a causa del Coronavirus, anche tutte le Leghe d' hanno subito uno stop e ora sono pronte a ricominciare.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su come gestire le leghe con tutte le novità opzionali e il nuovo regolamento pubblicato da 'Fantacalcio.it'.

ROSE ALLARGATE

Sarà possibile aumentare il budget e il numero di giocatori in rosa, anche dividendo per ruolo. Ogni lega avrà la possibilità di apportare questa modifica prima della ripresa del campionato per ovviare al massiccio turnover che coinvolgerà tutte le squadre di Serie A.

ASTA DI RIPARAZIONE FANTACALCIO

In tal senso è da considerare anche un'eventuale asta di riparazione per puntellare al meglio le rose. Sarà possibile farne una prima della ripresa del campionato e magari un'altra dopo il 30 giugno quando parecchi giocatori andranno in scadenza di contratto, con il rischio che non siano più disponibili.

CALCOLO GIORNATE

Ogni lega potrà decidere in fase di calcolo della giornata se aumentare il numero di sostituzioni oppure aggiungere la riserva d'ufficio per evitare il senza voto. In base al ruolo, la riserva d'ufficio potrà avere un voto compreso tra il 2 e il 4, ma questo aspetto verrà lasciato a discrezione di ogni lega.

CINQUE SOSTITUZIONI

Le cinque sostituzioni sono già state attuate alla ripresa della , ma in Serie A non sono ancora ufficiali. Considerata l'eccezionalità del momento, con tantissime partite ravvicinate, ci sarà la possibilità di aumentare le sostituzioni da tre a cinque per ogni squadra, con l'opzione di poter portare un numero maggiore di giocatori in panchina.