Riparte il Fantacalcio: come conteggiare i recuperi di Serie A

Riparte la Serie A e riparte anche il Fantacalcio: i quattro recuperi potranno essere conteggiati con ampia personalizzazione.

La si prepara alla ripartenza dopo la pausa imposta dall'emergenza sanitaria e con essa riparte anche il Fantacalcio : la lunga attesa è finita, anche i fantallenatori torneranno a prendere in mano carta e penna per studiare la migliore formazione, questa volta con scadenze più strette dovute alla congestione dei calendari estivi.

La Lega ha stabilito che il campionato italiano ripartirà dai recuperi della 25esima giornata: sabato 20 giugno - alle 19.30 e - alle 21.45, domenica 21 giugno - alle 19.30 e - alle 21.45. Ma come sarà possibile gestire i voti dei giocatori di queste partite?

COME CONTEGGIARE I RECUPERI

Il regolamento sulle partite rinviate è chiaro:

"Tutte le partite che si svolgono nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno precedente e l’inizio del successivo rispetto a quello in corso di svolgimento fanno regolarmente parte di un turno di gioco e i voti dei calciatori saranno normalmente presi in considerazione per le fasi di calcolo. Quando invece si è fuori da questo range range è vostra facoltà scegliere se attendere il recupero (o, al contrario, includere l’anticipo) o utilizzare il 6 politico per tutti i calciatori coinvolti nelle partite oggetto di spostamento".

Fantacalcio.it ha però deciso di consentire massima libertà ai gestori della lega, considerando la situazione di emergenza che tutto il calcio italiano ha dovuto affrontare. Sarà possibile annullare la giornata, archiviarla con il 6 politico o recuperarla attendendo le ultime quattro sfide.

Dunque chi per il 25° turno aveva già deciso per i 6 politici non avrà nessun problema, avendo già calcolato l'intera giornata. Chi invece attendeva l'esito delle partite potrà procedere con il calcolo totale una volta terminate le gare, dunque dopo il 21 giugno. La decisione spetterà ai fantallenatori.

Sarà poi possibile portare modifiche alla competizione dalla sezione 'competizioni', cliccando sulla voce 'Giornate lega / lega Serie A', dove sarà possibile modificare la giornata di Serie A associata a quella della vostra competizione. Se la lega fantacalcio relativa ha invece a disposizione altre giornate di campionato libere dopo la fine del calendario sarà possibile traslare i turni a quelli successivi.