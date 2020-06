Quando riparte il Fantacalcio: prima partita, consegna formazioni, orari, date

Con la Serie A si appresta a ripartire anche il Fantacalcio. Dal 22 giugno si torna virtualmente in campo: date e orari da ricordare.

Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, la si appresta a ripartire. Lo farà ufficialmente il 20 giugno, quando si tornerà in campo per i primi recuperi della 25a giornata: - e -Cagliari.

Si tornerà poi a giocare il 21 giugno per le ultime due gare del turno, ovvero - e -, e saranno proprio queste le ultime due sfide che consentiranno di riportare la classifica in una situazione che prevede tutte le squadre con 26 partite disputate all’attivo.

Lunedì 22 giugno prenderà ufficialmente il via, con -, - e - un 27° turno di campionato di Serie A che si snocciolerà in tre giorni (Atalanta- e -Sampdoria delle ore 21,45 del 24 giugno chiuderanno la giornata). Sarà questa un data a suo modo doppiamente importante, perchè coinciderà con il ritorno di quella che è un’altra grande passione di moltissimi: il Fantacalcio.

La ripresa della Serie A vuol dire anche ripresa di quello che è per molti più che un semplice passatempo. Proprio come accade per il massimo campionato, anche molte Leghe ripartiranno e lo faranno sapendo che molte cose sono cambiate, ma almeno che ci sarà la possibilità di portare la competizione alla sua naturale conclusione.

Ecco alcune possibili linee guida relative alla ripartenza.

Come detto la Serie A ripartirà con i recuperi delle gare del 25° turno. Di fatto già questo potrebbe potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Se infatti alcune Leghe avranno optato per il ‘6 politico’ per i giocatori che a causa dell’esplosione dell’emergenza Coronavirus non sono potuti scendere in campo o magari per l'annullamento della giornata, altre invece avranno deciso di aspettare i riscontri del campo. Il 21 giugno potrebbe regalare quindi molti verdetti in sospeso, ma comunque non sarà ovviamente necessario stilare una formazione, perché farà fede quella del 21 febbraio.

LA PRIMA PARTITA

Per la ripresa vera e propria del Fantacalcio bisognerà quindi attendere il 22 giugno, quando saranno Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia ad assegnare i primi ‘Bonus e Malus’. Il fischio d’inizio delle gare del Via del Mare e dell’Artemio Franchi è programmato alle 19,30, il che vuol dire che questo è l’orario che andrà segnato in rosso, perché coinciderà anche con il tanto atteso virtuale fischio d’inizio della prima giornata post emergenza dei vari tornei di Fantacalcio. Per l’esito del turno bisognerà poi attendere la serata del 24 giugno quando il quadro delle sfide di Serie A sarà completo.

LA CONSEGNA DELLE FORMAZIONI

Entro le 19,30 di lunedì 22 giugno andrà stilata la propria formazione e andrà fatto nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento che ogni Lega si è data.

Generalmente essa va consegnata entro 15’ o 30’ dal fischio d’inizio della prima partita di Serie A in programma nel turno, ma come ogni gruppo di Fantallenatori gestisce le scadenze con le tempistiche ed anche l’elasticità imposte dalle regole decise in comune accordo.

COME CAMBIARE IL REGOLAMENTO

Il calendario non mente: entro l’inizio di agosto vanno ancora disputate tutte le partite dalla 27a alla 38a giornata di campionato. Questo vuol dire che le squadre di Serie A saranno attese da un vero e proprio tour de force. Si scenderà in campo con una frequenza inconsueta e tra l’altro il un periodo dell’anno generalmente contraddistinto dal caldo e la cosa avrà certamente ripercussioni sulle scelte degli allenatori e di riflesso anche dei Fantallenatori.

Al fine di schierare sempre tutti gli effettivi, si potrebbe pensare a dei cambi di regolamento dettati dalla situazione del tutto straordinaria che si è venuta a creare. Come sempre, fondamentale sarà trovare un accordo tra i Fantallenatori che prendono parte al campionato, ma in linea di massima ci sono alcuni possibili accorgimenti che potrebbero rivelarsi utili al fine di tutelare la regolarità della competizione. Si potrebbe pensare di aumentare il numero di giocatori in panchina, ma anche di essere più elastici in fatto di tempistiche per l’inserimento delle formazioni.

Come per la Serie A, si potrebbe poi pensare di aumentare il numero di sostituzioni massime, o affidarsi alla ‘sostituzione d’ufficio’. Quest’ultimo metodo prevede che, qualora un titolare non scenda in campo o non prenda voto ed in panchina non ci siano sostituti, si possa fare affidamento, assegnando un voto che generalmente va dal 4 al 5 (ma ovviamente dipende da quanto stabilito da una Lega), ad una ‘riserva d’ufficio’.

Ci sarebbe poi un’altra opzione da non scartare: aumentare il numero dei giocatori in rosa. In questo caso potrebbe rendersi necessario organizzare un’asta di riparazione (da svolgersi ovviamente con tutte le cautele del caso ed evitando assembramenti) al fine di cautelarsi in vista del turnover al quale i tecnici di Serie A certamente si affideranno in maniera più corposa.