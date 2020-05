Nuovo protocollo per la Serie A, Spadafora: "Ripartenza solo in sicurezza"

La Federcalcio ha recepito tutte le indicazioni del CTS sulla ripresa degli allenamenti. Spadafora: "Procediamo seguendo la linea della prudenza".

Il calcio ci prova. Dopo l'ok agli allenamenti collettivi da parte del Governo, infatti, la FIGC si è messa al lavoro sul nuovo protocollo necessario per avere il definitivo via libera dal 18 maggio. Tanti i punti controversi: dai tamponi alla responsabilità dei medici fino alla quarantena obbligatoria. Tutti punti recepiti a quanto pare dalla Federcalcio che stamattina dovrebbe inviare il nuovo protocollo al Ministero dello Sport.

Oggi peraltro è una giornata molto importante per capire qualcosa di più dato che lo stesso Spadafora è intervenuto in Parlamento mentre è previsto anche un Consiglio di Lega in cui le squdre di si confronteranno sul da farsi. Il ministro ha confermato la linea della prudenza adottata dai vertici del Governo.

"Procediamo con prudenza verso la riapertura. Un primo passo c'è stato con il ritorno degli allenamenti individuali e la possibilità di fare attività motoria per gli italiani. E' tutto graduale. Lavoriamo senza sosta per dare risposte al mondo dello sport, ma l'attenzione principale è dedicata al calcio". Altre squadre "So quanto sia importante dal punto di vista social il calcio, non riconoscerlo sarebbe paradossale, è un'industria con un importante giro d'affari e ogni anno dà al Fisco oltre 1 miliardo. L'inasprimento del dialogo è eccessivo agli occhi di quegli italiani che pensano alla salute. Le valutazioni del CTS sul protocollo sono numerose e cito queste tre significative: quarantena di squadra in caso di un positivo all'interno del gruppo, responsabilità dei medici delle società e i tamponi che non dovranno impattare sui bisogni dei cittadini". L'articolo prosegue qui sotto

Insomma, la ripartenza del campionato è legata al filo diretto della sicurezza: da parte della FIGC dovranno arrivare ulteriori rassicurazioni in tal senso.

"Il campionato riprenderà soltanto in totale sicurezza e bisognerà portare a termine dei compiti fondamentali. Nel calcio non può esserci distanza tra i giocatori, per questo motivo è importante che si vada in quarantena in presenza di un caso di positività. Dobbiamo avere la certezza che sarà garantita la tutela della salute di tutti i protagonisti".

Intanto però, nel nuovo protocollo, sembra superato il nodo relativo alla posizione dei medici sociali. Secondo la FIGC infatti la responsabilità penale sul rispetto delle misure resterà dei singoli club. Inoltre la misura riguarderà al momento solo la Serie A, scongiurando in questo modo le possibili dimissioni dei medici di Serie B paventate ieri dal dottor Castellacci. Serie B che quindi dovrà ancora attendere prima di riprendere gli allenamenti collettivi.

Restano invece i dubbi sulla quarantena obbligatoria per squadre e staff, specie dopo i 15 giorni di ritiro previsti dal 18 maggio. Una misura questa che preoccupa in particolare l'UEFA dato che le italiane ad agosto dovrebbero essere impegnate anche nelle coppe europee. Ma sul punto la sottosegretaria Zampa è stata chiarissima.

"Ovvio che le squadre devono essere isolate, prima della ripresa devono andare in ritiro almeno di 15 giorni, solo così eviteremo i contagi tra le persone coinvolte. La quarantena determina la guarigione, i 15 giorni è il tempo ragionevole per poi incontrarsi. Si tratta di stare in ritiro e ripartire tutti con le stesse condizioni di salute ed in sicurezza. Se uno si ammala la quarantena scatta per tutti e si ferma anche il campionato”.

La FIGC, dopo qualche dubbio iniziale, avrebbe comunque accolto anche questa indicazione del CTS mettendo da parte il modello tedesco che prevede la quarantena solo per i giocatori positivi. Il calcio ci prova, insomma. Ma l'ultima parola ovviamente spetterà al Governo tanto che nei prossimi giorni sul tema potrebbe intervenire direttamente il Premier Conte.