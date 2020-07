Il nuovo Niang: dal flop al Milan alla rinascita al Rennes

Le avventure al Milan e al Torino tra le tante bravate, poi il ritorno in patria per cercare stabilità: M'Baye Niang è rinato con il Rennes.

Nell'agosto del 2012 il preleva dal un giovanissimo ragazzo francese di appena 17 anni, capace di stupire tutti in . Un talento da affinare, un carattere da modellare: l'avventura italiana di M'Baye Niang sarà ricordata più per le bravate che per le giocate in campo. Poi la svolta con il ritorno in , dove sembra aver trovato la propria dimensione giocando con la maglia del .

Dopo l'ultimo Scudetto del 2011 il Milan è chiamato a rifondare una squadra che aveva perso due colonne come Thiago Silva e Ibrahimovic: la dirigenza rossonera pesca nel campionato francese un ragazzino dall'enorme potenziale, considerato in patria tra i più promettenti talenti del calcio transalpino, bruciando la concorrenza di mezza Europa.

Al Diavolo Niang si presenta con il biglietto da visita del perfetto 'bad boy': tante, troppe le bravate in una società che da sempre fa della disciplina uno dei propri cardini. Il primo episodio, divenuto ormai celebre, poco dopo il suo acquisto nel settembre 2012, quando ancora diciassettenne e dunque senza patente viene fermato dalla Polizia alla guida di un'auto: "Sono Bakaye Traorè, ho dimenticato la patente", le parole del ragazzo, che ovviamente viene immediatamente smascherato.

Primi segnali di una carriera decisamente travagliata: durante il prestito al Montpellier distrugge una Ferrari e viene condannato a 18 mesi di reclusione con la condizionale, due anni più tardi ci ricasca e si infortuna in un altro incidente stradale. Nel 2016 la definitiva rottura sotto la guida di Mihajlovic nella seconda parentesi rossonera, quando pubblica sul proprio profilo 'Instagram' un video nel quale si tuffa dal tetto di casa in una piscina, altro episodio che manda su tutte le furie società e tifosi.

Un'avventura che sarebbe potuta probabilmente cambiare se quel 12 marzo del 2013 al Camp Nou, nel ritorno degli ottavi di finale di contro il , Niang non avesse sprecato un ghiotto contropiede colpendo il palo dopo il 2-0 a San Siro.

Durante il prestito al arrivarono le cose migliori nel nostro campionato: poco felici invece i prestiti al e al , prima del provvidenziale ritorno in patria nell'agosto del 2018, quando il Rennes decide di scommettere su di lui.

L'impatto con il club bretone si rivela ancora difficile con un solo goal in undici presenze, ma lentamente e con pazienza le prestazioni iniziano a migliorare mese dopo mese, partita dopo partita, fino a strappare il riscatto di 15 milioni.

Al termine della prima stagione con il club francese colleziona 14 reti e 7 assist in 44 presenze, ma il vero salto di qualità viene registrato nel secondo anno al Rennes. Nella stagione 2019/20, chiusa in anticipo a causa dell'emergenza sanitaria, arriva un importante bottino di 15 reti in 36 partite e un ruolo da protagonista al centro dell'attacco rossonero.

Una nuova stabilità, una maturità calcistica e professionale che gli hanno permesso di trovare quella continuità mai avuta prima in carriera: da esterno d'attacco a centravanti puro, mister Julien Stephan lo porta al centro del reparto offensivo per sfruttare la sua fisicità e la capacità di far male in profondità con la sua progressione.

Una nuova vita e un nuovo inizio per Niang, che svelerà poi a 'Canal Football Club' la persona che più di ogni altra gli ha dato fiducia:

"Ringrazio il Presidente del Rennes che mi ha dato fiducia. È severo ma sa essere come un papà, ti fa capire le cose. Così è più facile dare il meglio e io ho cercato di dare il massimo affinché lui fosse felice. Qui sono tornato a essere felice e ho riscoperto la gioia di giocare a calcio".

Ora però il classe '94 guarda ancora avanti e punta dritto a un nuovo salto in una realtà più blasonata, per consacrare del tutto quel riscatto inseguito da anni:

"Con un bel progetto sportivo potrei anche abbassarmi lo stipendio. Il è un club che ha storia, una tifoseria calda. Qualunque cosa succeda, il Rennes rimarrà sempre nel mio cuore. Vorrei restare, ma tutti conoscono le mie intenzioni e se arrivasse un grande club non potrei rifiutare. A me piace Marsiglia, ci vado spesso, mi piacciono il club e l’ambiente. Ma mi potrebbero piacere anche altre squadre".

A 25 anni Niang ha una carriera ancora tutta da scrivere: il definitivo rilancio sembra finalmente arrivato in patria, ma l'ex Milan continua a puntare in alto. Un futuro ancora da scrivere, ma il 'bad boy' di Milano sembra ormai soltanto uno sbiadito ricordo.