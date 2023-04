Napoli-Milan, doppio cambio per infortunio nel primo tempo: out Mario Rui e Politano

Mario Rui e Politano finiscono k.o. nel primo tempo di Napoli-Milan: fuori in stampelle, a forte rischio contro la Juventus.

Napoli-Milan ha perso subito due protagonisti: Mario Rui e Matteo Politano sono stati costretti ad alzare bandiera bianca, entrambi per problemi fisici.

Doppio cambio contemporaneo effettuato da Luciano Spalletti che, al minuto 34, ha inserito Mathias Olivera e Hirving Lozano, andatisi a posizionare rispettivamente sulla fascia sinistra difensiva e sull'out offensivo a destra.

Particolarmente dolorante Politano, uscito dal terreno di gioco grazie all'ausilio dei componenti dello staff sanitario azzurro: per lui - come comunicato dal Napoli - distorsione alla caviglia sinistra, risultato di un contrasto di gioco con Theo Hernandez.

L'esterno è uscito dallo stadio in stampelle, così come Mario Rui. Per lui contusione al ginocchio destr, col portoghese che ha subito richiamato l'attenzione della panchina per poi dirigersi sconsolato verso gli altri compagni: non proprio la tipologia di partita sognata alla vigilia.

Mario Rui peraltro è stato protagonista in negativo nell'azione che ha portato alla concessione del calcio di rigore al Milan, poi parato da Meret a Giroud: intervento sconsiderato su Leão subito punito da Marciniak.

Nel finale di partita, anche Rrahmani ha dovuto lasciare anzitempo la contesa: per lui trauma contusivo al piede destro.

Ma se il difensore dovrebbe recuperare in tempo per la supersfida di domenica sera contro la Juventus, Politano e Mario Rui invece rischiano seriamente di saltare la sfida dell'Allianz Stadium. Un'altra doppia brutta notizia per Spalletti in una notte stregata.