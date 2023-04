Napoli-Milan, Giroud sbaglia un rigore: dopo 11 anni

Rigore per il Milan dopo un contatto tra Leao e Mario Rui: Giroud si fa parare il penalty da Meret. Errore dopo oltre un decennio.

Oliver Giroud dal dischetto, para Meret. Infuocato Napoli-Milan nel primo tempo, con il rigore assegnato da Marciniak per fallo di Mario Rui su Leao, calciato dall'attaccante francese. Risultato? Un'occasione monumentale per portare la qualificazione dalla propria parte, in fumo.

Una novità per Giroud, specialista assoluto dei rigori. Basti considerare che l'unico rigore sbagliato in carriera risaliva al 2012, quando vestiva la maglia dell'Arsenal.

Parliamo della League Cup, nella gara del 26 settembre 2012 tra l'Arsenal e il Coventry, in cui Giroud non riuscì a segnare una doppietta, dopo aver comunque realizzato un primo goal contro il portiere avversario, Murphy. I londinesi ebbero comunque la meglio in maniera roboante, visto il 6-1 finale.

Da allora Giroud non ha più sbagliato tra Francia, Chelsea, Arsenal e Milan: 17 rigori consecutivi. Prima dell'errore contro il Coventry, inoltre, l'attaccante aveva messo altri 10 penalty. Dato comunque largamente positivo dunque: 27 segnati, appena 2 sbagliati.

Giroud è comunque riuscito a dare il vantaggio al Milan nella sfida contro il Napoli, al termine di una fenomenale azione di Leao.