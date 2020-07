Il Napoli ritrova Malcuit: convocato dopo 9 mesi d'assenza

Contro l'Udinese, il Napoli avrà a disposizione anche Kevin Malcuit: il francese non gioca da ottobre, quando si infortunò a un ginocchio con la SPAL.

Un contrasto con Vicari a una ventina di minuti dal termine, il ginocchio destro che fa crac, l'uscita dal campo in lacrime. E la diagnosi impietosa: lesione del crociato anteriore e del menisco mediale. Ma 9 mesi dopo l'incubo è alle spalle: Kevin Malcuit può finalmente tornare a sentirsi un calciatore come tutti gli altri.

L'ex terzino del è stato convocato da Gattuso per la gara che il disputerà domani sera, al San Paolo, contro l' . Si tratta della prima volta per lui da quando, lo scorso 27 ottobre, si ruppe il ginocchio in casa della .

Anche Malcuit avrà dunque la possibilità di giocare qualche minuto in questo spezzone finale di stagione. Magari a partire proprio dalla gara contro l'Udinese, anche se inizialmente sarà Hysaj a rimpiazzare sulla fascia destra della retroguardia lo squalificato Di Lorenzo.

Malcuit, in realtà, era già comparso nella lista dei convocati del Napoli in occasione della finale di Coppa poi vinta ai rigori contro la . In quell'occasione, però, Gattuso aveva deciso di portare con sé tutti gli uomini della rosa per far gruppo in vista di una serata così importante.

Questa volta no. Questa volta Malcuit è nella lista dei convocati in quanto pienamente recuperato. Nelle scorse settimane è tornato ad allenarsi in gruppo assieme ai compagni, sperando di ricevere presto una chance: Gattuso l'ha accontentato.