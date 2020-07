Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Un Napoli in fase di rodaggio per Barcellona ospita l'Udinese a caccia della salvezza: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 19 luglio 2020

• Orario: 19:30

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Entrambe reduce da due pareggi nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Udinese si affrontano per la 34ª giornata di . Azzurri con l' già in tasca e col match di nel mirino, friulani ancora a caccia della matematica salvezza.

Il Napoli, che contro e ha ottenuto due punti, ha rallentato la propria marcia post-Covid che l'ha vista andare ko soltanto contro l' : il testa a testa col Milan per il sesto posto continua, mentre l'Udinese vanta sette lunghezze di vantaggio sul terzultimo e punta a chiudere il discorso il più presto possibile.

Altre squadre

Tutto su Napoli-Udinese: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-UDINESE

Napoli-Udinese si gioca domenica 19 luglio 2020 allo stadio 'San Paolo' di Napoli: fischio d'inizio della partita, previsto alle ore 19:30.

Il match tra Napoli e Udinese verrà trasmesso in da Sky, che detiene i diritti in esclusiva di sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita Napoli-Udinese sarà visibile anche in diretta grazie a Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: basterà scaricare l'app ufficiale collegandosi al sito, utilizzando pc, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Udinese sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita del 'San Paolo'.

Gattuso prosegue nelle prove generali per Barcellona-Napoli: Ospina si riprende una maglia tra i pali, Hysaj rileva lo squalificato Di Lorenzo, rientrano dal 1' sia Koulibaly che Mario Rui (possibile riposo per Maksimovic). In mediana Fabian, Demme e Zielinski, in attacco riecco il tridente Callejon-Mertens-Insigne dopo la panchina iniziale di Bologna.

L'articolo prosegue qui sotto

Udinese senza lo squalificato Okaka: davanti a Musso, Samir scalpita per partire titolare nella difesa a tre varata da Gotti, mentre Zeegelaar può far rifiatare Sema. Problema a un ginocchio per Jajalo: pronto Walace nel ruolo di regista. In attacco spazio a Nestorovski vicino Lasagna.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna.