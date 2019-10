Napoli, infortunio Malcuit: lesione del legamento crociato

Kevin Malcuit ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro: brutta tegola per il Napoli.

La trasferta di Ferrara contro la si è rivelata sfortunatissima per il : non solo dal punto di vista del risultato (1-1) ma anche per quanto riguarda l'infortunio che ha colpito Kevin Malcuit.

Le condizioni del terzino erano parse subito gravi ed oggi è arrivata la conferma ufficiale del club azzurro: si tratta di lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro.

"Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante Spal-Napoli, si è sottoposto presso la Clinica Pineta Grande ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro verrà visitato domani dal Prof. Mariani a Villa Stuart".

Stando al responso medico attuale, la stagione di Malcuit può già considerarsi quasi giunta al termine con diversi mesi d'anticipo, dopo essere stato impiegato da Ancelotti in sole cinque occasioni tra e .

Il 'Paolo Mazza' si rivela un campo infimo per il Napoli: proprio lì, il 23 settembre 2017, toccò ad Arkadiusz Milik subire la rottura del legamento crociato e iniziare un lungo periodo di recupero sia fisico che psicologico. Quello che dovrà affrontare anche Malcuit.