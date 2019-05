Napoli-Cagliari, Rizzoli spiega il rigore: "Nessun dubbio, il VAR usa una linea vettoriale"

Il designatore Nicola Rizzoli spegne le polemiche dopo Napoli-Cagliari: "Il VAR fa la proiezione del pallone quando viene toccato dal braccio".

Il rigore assegnato in pieno recupero al Napoli nel posticipo di domenica sera ha fatto infuriare il Cagliari ma, ospite a 'La Domenica Sportiva', a fare definitivamente chiarezza sull'episodio incriminato è stato direttamente il designatore Nicola Rizzoli .

Il dubbio infatti non era sul tocco di mano di Cacciatore ma sulla posizione del suo braccio, proprio al limite dell'area di rigore e impossibile da stabilire con esattezza a occhio nudo.

Dopo essere stato richiamato al VAR però l'arbitro non ha avuto alcun dubbio e ha assegnato il rigore della vittoria al tra le veementi proteste del .

Proteste che secondo Rizzoli non sono però motivate dai fatti dato che, in questo caso, il VAR non può sbagliare.

"Bisogna fidarsi della tecnologia, non dell’arbitro. Il sistema ha una linea vettoriale precisa al centimetro sia in orizzontale che in verticale che fa la proiezione del pallone nel momento in cui viene toccato dal braccio. E’ una cosa precisa che certifica che la palla è dentro. L’importante è dove è il pallone nel momento in cui tocca il braccio. Non ci sono dubbi se è dentro o fuori , perché è su una linea precisa. Basta che tocchi la linea per essere dentro".

Quindi Rizzoli ribadisce come in questo caso non ci sia stato alcun errore arbitrale e chiede maggiore fiducia nel VAR.