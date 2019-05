Napoli-Cagliari, VAR decisivo al 98': tocco di mano sulla linea dell'area

Napoli-Cagliari si decide in pieno recupero, quando Cacciatore devia un cross con la mano proprio sopra la linea dell'area: il VAR assegna il rigore.

Il batte in rimonta al all'ultimo respiro e blinda il secondo posto in classifica: decisivo in pieno recupero un calcio di rigore assegnato dall'arbitro con il supporto del VAR per un tocco di mano di Cacciatore.

Siamo al 98' quando il difensore rossoblù devia un cross dalla sinistra proprio a ridosso della linea dell'area di rigore: l'arbitro rivede l'azione al VAR e dopo una lunga valutazione decreta il calcio di rigore per il Napoli, trasformato poi dalla freddezza di Insigne.

Questione di centimetri per la vittoria degli uomini di Ancelotti, che vanno sotto al 63' sul bel diagonale di Pavoletti ma trovano la reazione nel finale con Mertens e con il penalty decisivo. Furiose le proteste dei giocatori rossoblù, che accerchiano l'arbitro e contestano la decisione finale: Ionita rimedia addirittura un rosso diretto, giallo invece per Cigarini.