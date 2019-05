Napoli-Cagliari, furia Carli sul rigore: "Siamo incazzati neri, il VAR è una barzelletta"

Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli si è scagliato contro il VAR dopo il rigore: "Siamo incazzati neri, il VAR è una barzelletta".

- è stata decisa da un rigore segnato al 98', realizzato da Insigne e assegnato dall'arbitro Chiffi per un sospetto fallo di mano di Cacciatore su un cross dalla sinistra, dopo aver consultato il Var.

Nel post-partita, il direttore sportivo dei sardi Marcello Carli si è scagliato contro il Var e come questo viene utilizzato, in particolare sulla decisione specifica di concedere il rigore per il fallo di mano.

Questo il suo sfogo ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Un rigore così al Napoli non l'avrebbero mai dato. Il VAR sta diventando una barzelletta, se vai a fare lo scienziato per assegnare un rigore del genere mi fa incazzare. Mi rompe le scatole quando diventano protagonisti, ci sentiamo presi in giro da una decisione cervellotica. Se non hai certezze, perchè devi fare il fenomeno? Per noi in lotta per la salvezza un punto è vita".

Carli ha anche rincarato la dose in conferenza stampa, sottolineando la gravità dell'errore e la ripercussione morale sulla sua squadra.