Milan, per l'attacco piace Thuram: pronta l'alternativa ad Arnautovic

La società rossonera pensa all'attaccante francese per il reparto offensivo: sarebbe un altro colpo a parametro zero.

Nella giornata shock in cui si è consumato l'addio ufficiale di Paolo Maldini, in casa Milan si torna a parlare di mercato.

O meglio a vociferare, perché quella che porterebbe a Marcus Thuram, attaccante in uscita dal Borussia Moenchengladbach, per ora è soltanto una pista, un'idea. Ma anche una bella opportunità.

Come riporta 'Calciomercato.com', Thuram rappresenterebbe il profilo adatto per il nuovo attacco del Diavolo, che ha salutato Zlatan Ibrahimovic e che potrebbe fare lo stesso con il non convincente Origi, con il solo Olivier Giroud, 37 anni a settembre, certo di restare a Milanello.

A proposito di carta d'identità, sarebbe proprio l'età il motivo principale per il quale la RedBird non approverebbe il colpo Arnautovic, osservato speciale dell'ormai vecchio corso dirigenziale. L'attaccante del Bologna è considerato forte e carismatico, ma 7/8 milioni per un calciatore di 34 anni non rappresentano un buon investimento, secondo il fondo.

Così si fa sempre più largo il nome di Thuram, il figlio di Lilian, attaccante di 25 anni (classe 1997) da 13 goal e 6 assist nell'ultima Bundesliga, in procinto di lasciare il Gladbach e di potersi accasare a parametro zero. Per caratteristiche, tecniche e atletiche, il giocatore rappresenta anche un nove apprezzato dal tecnico Pioli, che sarà sempre più coinvolto dalle scelte di mercato. E potrebbe arrivare "gratis" come il centrocampista Kamada.

Lavori in corso a Casa Milan, forse non mai come in questo periodo. Tra i cambiamenti societari, il nome che resiste e anzi prende quota è quello del francese Marcus Thuram.