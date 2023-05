Il Milan prepara l'affondo decisivo per Kamada: c'è l'intesa col giapponese

Rossoneri vicini al jolly offensivo che in estate lascerà l'Eintracht a zero: il Diavolo punta sul gradimento del calciatore.

Se il presente vede il Milan impegnato nella lotta per un posto Champions e, soprattutto, chiamato alla grande impresa nella semifinale di ritorno contro l'Inter, in casa rossonera si lavora già in chiave futura con l'obiettivo di regalare a Stefano Pioli una formazione ancora più competitiva in vista della stagione 2023/24.

Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com' lo stato maggiore del club, capitanato da Paolo Maldini e Frederic Massara, sta spingendo forte sul fronte che conduce verso Daichi Kamada.

Il trequartista giapponese, infatti, ha deciso di lasciare l'Eintracht Francoforte in estate, quando scadrà il contratto con il club tedesco. All'orizzonte, dunque, si prospetta un colpo a parametro zero da parte del Diavolo che i primi contatti con l'entourage del classe 1992 li aveva già allacciati nello scorso gennaio.

Incontri e dialoghi evidentemente fruttiferi, al punto che il calciatore avrebbe espresso il suo pieno gradimento alla soluzione rossonera. Oltre al progetto condiviso, sarebbe stata raggiunta anche un'intesa di massima per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore nipponico che in quel di Milano andrebbe a percepire 3 milioni di euro annui.

A questo punto, il Milan sente di aver imboccato la corsia preferenziale, ma in sede di calciomercato il tempo è estremamente tiranno: tergiversare troppo potrebbe favorire il rientro di una folta concorrenza che comprende Benfica, Borussia Dortmund, Newcastle e Liverpool, ovvero club stuzzicati da uno dei parametri zero più appetibili del momento.

Toccherà dunque al Milan concretizzare questo vantaggio costruito sapientemente a fari spenti nel corso degli ultimi mesi. Morale della favola, i rossoneri sono in pole. Manca solo l'ultimo e decisivo step per poter vestire Kamada di rossonero.