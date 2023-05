Origi richiesto dal Fenerbahce, ma il Milan chiede almeno 10 milioni

L'attaccante belga al passo d'addio dopo una stagione in rossonero: fissate le richieste della dirigenza.

La stagione di Divock Origi, com'è noto, non è stata indimenticabile: l'attaccante belga, arrivato al Milan in estate dopo la fine del contratto con il Liverpool, non è riuscito a lasciare il segno.

Tanto che, alla fine, Olivier Giroud si è trovato a dover sopportare una quantità di partite "importante" per la sua età, senza praticamente poter contare su un ricambio all'altezza.

Il destino di Origi, quindi, sembra essere segnato: tutto porta a una cessione dopo un anno dall'arrivo al Milan, e c'è chi si è già fatto avanti chiedendo informazioni.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Fenerbahce avrebbe mostrato interesse concreto per acquistare l'attaccante belga.

Intenzioni serie e concrete: il club turco nelle prossime settimane farà di tutto per convincere Origi e intanto il Milan ha fissato le richieste per una cessione, che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro.

Il club rossonero andrebbe così a valorizzare un colpo preso a zero che non è riuscito a lasciare il segno in una stagione, per lui e gli altri innesti del mercato estivo, complicata.