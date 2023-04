Milan in semifinale di Champions, Dest dall'altra parte del mondo: giocati 90' in amichevole

Il terzino statunitense, d'accordo col Milan, ha disputato un'amichevole contro il Messico: tutto ciò a poche ore dall'impresa di Napoli dei compagni.

Servirebbe un colpo di scena clamoroso affinché il Milan, a fine stagione, eserciti il riscatto di Sergiño Dest dal Barcellona: praticamente impossibile, ad oggi, che Maldini e Massara sgancino i 20 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo, alla luce di un rendimento che definire negativo è un eufemismo.

Ad allontanare sempre di più il terzino dall'ambiente rossonero vi è anche un 'indizio' piuttosto recente: nella notte italiana, Dest è infatti sceso in campo a Glendale in California per disputare l'Allstate Continental Clasico tra i suoi Stati Uniti e il Messico, ovviamente grazie al permesso concesso dal Milan nei giorni scorsi.

Dest è rimasto in campo per 90 minuti per poi essere sostituito da Wiley: 1-1 il risultato finale, con la nazionale a stelle e strisce capace di rispondere con Ferreira al vantaggio ospite siglato da Antuna.

Il tutto a poche ore da un altro 1-1, ben più importante e prestigioso, strappato dal Milan al 'Maradona' e utile per approdare in semifinale di Champions League. Un appuntamento a cui Dest non avrebbe comunque preso parte, visto che il suo nome non figura nella lista per la fase ad eliminazione diretta recapitata all'UEFA dalla società meneghina.

A differenza di quanto accaduto nel girone iniziale, dove Dest si è visto nelle prime quattro uscite. Per trovare l'ultima apparizione in assoluto col 'Diavolo' bisogna però scorrere fino alla disastrosa prova del 24 gennaio, quando il Milan venne sommerso dalla Lazio di Maurizio Sarri con un pesantissimo 4-0 all'Olimpico.