Milan agli ottavi con un Giroud formato Champions: quattro goal e Ibra e Inzaghi nel mirino

Olivier Giroud è stato protagonista assoluto nel cammino del Milan nella fase a gironi della Champions League 2022/2023.

Nove anni. Tanti ne sono serviti al Milan per tornare in quello che fino a non molto tempo fa era il suo habitat naturale: la fase ad eliminazione diretta della Champions League.

La squadra campione d’Italia, grazie al netto 4-0 inflitto mercoledì sera al Salisburgo a San Siro, si è garantito quel secondo posto nel Gruppo E alle spalle del Chelsea, che vuol dire ottavi di finale.

Un traguardo raggiunto in maniera meritata e grazie alle tre vittorie (due contro la Dinamo Zagabria ed una appunto con il Salisburgo), accompagnato da un pareggio, ottenute in sei partite.

Grande protagonista del cammino rossonero nella fase a gironi della Champions League 2022/2023 è stato Olivier Giroud. L’attaccante francese è stato schierato titolare da Pioli in tutte e sei le partite ed ha ripagato la fiducia che gli è stata data con quattro reti.

E’ andato a segno nelle due gare contro la Dinamo ed ha realizzato una doppietta nell’ultima sfida contro il Salisburgo: quando ha trovato la via della rete il Milan ha insomma sempre vinto.

Proprio grazie ai due goal messi a segno a San Siro, Giroud è diventato, a 36 anni e 33 giorni, il secondo giocatore più anziano ad aver realizzato una marcatura multipla in una partita di Champions League: ‘meglio’ di lui ha fatto solo Filippo Inzaghi a 36 anni e 37 giorni contro il Marsiglia nel 2009 e poi a 37 anni e 86 giorni contro il Real Madrid nel novembre del 2010.

Per la prima volta in carriera ha segnato e servito assist in uno stesso match di Champions League ed inoltre è il primo giocatore rossonero a marcare due goal e servire due assist in Champions dall’edizione 2003/2004 della competizione.

Giocatore più anziano ad essere coinvolto in almeno tre reti un una partita della massima competizione europea almeno dal 2004, Giroud si avvicina inoltre a Zlatan Ibrahimovic, ovvero l’ultimo milanista con almeno quattro goal in una singola edizione della Champions (lo svedese ne mise a segno cinque in quella 2011/2012).