Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo 2023: è il terzo "romanista" di fila

Secondo successo nella carriera del cantante romano, che non ha mai nascosto la sua fede per la Roma: segue Damiano dei Maneskin e Blanco.

La musica e il calcio sono due forme d'arte: su questo si può dir poco. Pur in modo diverso, dal momento del loro ingresso nelle nostre vite hanno irrimediabilmente segnato il cammino di ciascuno di noi, regalando emozioni.

In Italia, poi, questo assume maggior valenza, vista la tradizione votata sia all'ambito musicale che calcistico: entrambi presenti, da sempre, al Festival di Sanremo.

Ed è così che le vite dei cantanti in gara si mischiano, e intrecciano, con il pallone che rotola: alcuni sono semplici tifosi (Lazza del Milan, ad esempio), altri hanno un passato sul rettangolo verde (Will, tra tutti). In ogni caso: il calcio c'è.

Per la terza edizione di fila, Sanremo si tinge "di giallorosso": perché il successo di Marco Mengoni con "Due Vite", davanti proprio al rossonero Lazza che si è piazzato secondo, ha anche un aspetto calcistico, come ammesso dallo stesso cantante in un'intervista rilasciata a Sport, nel 2019.

"Se mi piace il calcio? Abbastanza: sono un tifoso della Roma, la mia famiglia è composta da generazioni e generazioni di romanisti".

E non è la prima volta che succede, a Sanremo: anzi. Mengoni è il terzo cantante "romanista" di fila a vincere il Festival, dopo Blanco, che nel 2022 ha trionfato con "Brividi" duettando con Mahmood, e Damiano David, frontman e cantante dei Maneskin, in trionfo nel 2021 con "Zitti e Buoni".

I due sono stati più volte fotografati durante le gare interne dei giallorossi, all'Olimpico, con maglia e sciarpa, e non è da escludere che possa accadere lo stesso a Mengoni nei prossimi mesi.

Certo è che, in termini di statistica, la Roma al Festival di Sanremo può sorridere: tre cantanti "romanisti" negli ultimi tre anni. "Note liete", tra musica e calcio.