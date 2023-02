Quella volta che il milanista Lazza ha 'litigato' con un tifoso del Napoli: "Togliti la maglia"

Nel settembre 2022 Lazza, dichiarato tifoso del Milan, fu protagonista di un video virale: "Era ovvio che fossi ironico, amo Napoli".

Come ogni inverno, una larga parte dell'Italia si ferma per il suo evento televisivo più importante: il Festival di Sanremo. La rassegna della musica pop italiana porta con sè anche diverse storie legate al calcio, vista l'unione tra l'evento ligure e il pallone. Dagli ospiti che si sono alternati sul palco, come Ibrahimovic, Ghirelli, Del Piero, Totti, Cassano e via dicenda, al passato di alcuni performer in gara, come Blanco e il suo passato alla Feralpi Salò o Will, ex giovanili del Chievo. Fino al messaggio di Fedez per Gianluca Vialli.

La grande maggioranza dei cantanti in gara, anche nel 2023, ha una propria dichiarata fede calcistica. Basti pensare a Lazza, rapper milanese e fan del Milan, in gara con il brano 'Cenere'.

Jacopo Lazzarini, vero nome dietro lo pseudonimo Lazza, ha fatto scalpore a settembre 2022 per un episodio divenuto subito virale sui social verificatosi a San Siro a margine del match di Serie A tra il suo Milan e il Napoli.

In un video girato da un tifoso azzurro, lo stesso chiedeva a Lazza un saluto. Dopo averlo accontentato, la richiesta: "Togliti quella maglia" ovvero quella del Napoli. Apriti cielo.

Lazza finì nell'occhio del ciclone, accusato di aver 'litigato' con il tifoso, che da canto suo, a fine video, esprimerà il suo 'Forza Napoli'.

Un evento a cui Lazza risponderà nell'immediato via social:

"E ra ovvio che fossi ironico, e soprattutto non mi sembra di essere stato offensivo. Mi spiace che qualche tifoso se la sia presa, mi spiace per i messaggi che sto ricevendo. Anche se tifo Milan, amo Napoli e questa non è una novità "

Una frase per cui il cantante milanese venne accusato comunque anche dopo la spiegazione su Twitter, in mezzo anche a chi, sia di fede napoletana, sia rossonera, vedeva semplicemente una battuta da stadio come un'altra. Senza nessun, minimo, serio attacco personale.

"Tifare Milan non è un difetto, anzi: sono orgoglioso di essere rossonero" rispose Lazza su Instagram ad un follower pronto a fargli i complimenti per la sua musica, eccezion fatta 'per il difetto di essere del Milan'. "Ma devo dire che simpatizzo anche per il Napoli. Il motivo? La squadra azzurra mi piace perché propone un gran bel gioco".