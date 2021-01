Mandzukic sfida la maledizione: prende la '9' del Milan

Il croato si è presentato in gran forma e potrebbe esordire già nel weekend contro l'Atalanta. Sulle spalle porterà la maglia maledetta rossonera.

Fresco della vittoria sul campo del Cagliari e del primo posto solitario confermato, il accoglie Mario Mandzukic. L'ufficialità dell'affare è arrivata in giornata, una volta che i dirigenti sono tornati operativi a Milanello dopo la trasferta sarda.

Il croato, classe 1986, potrà allenarsi da subito con i compagni per la prima volta e svolgere i test fisici. Dai quali comunque non sono attese sorprese. L'ex infatti si è allenato per tutta l'estate con un preparatore personale.

Nonostante non giochi dallo scorso 7 marzo (ha risolto il contratto con l'Al Duhail a luglio), Mandzukic sembra quindi essere già pronto per tornare in campo. Potrebbe farlo contro l' sabato oppure qualche giorno dopo con l' nel derby di Coppa .

Comunque l'attesa per vederlo in rossonero non sarà lunga. Anche perché le visite mediche di rito non sono andate per le lunghe, dimostrazione che Mario sta bene e non vede l'ora di tornare in campo da protagonista.

Sulle spalle, inoltre, Mario porterà la maglia numero 9, quella maledetta. Dopo Pippo Inzaghi, l'hanno vestita in molti, ma nessuno è riuscito a lasciare ricordi indelebili. Tutt'altro. Da Pato a Lapadula, da Destro a Piatek, da Matri ad André Silva, da Luiz Adriano a Torres e Higuain. In pochi sono riusciti a dare un serio contributo alla causa.

I tifosi speravano che a rompere la maledizione fosse Zlatan Ibrahimovic, tornato in estate, ma ha scelto di indossare la 11 dopo la 21 dello scorso gennaio. Toccherà dunque a Mario Mandzukic sfatare il tabù della 9. E chi meglio di lui.