Ufficiale, Mandzukic al Milan: ha firmato fino a fine stagione

Mario Mandzukic è un giocatore del Milan, che ha annunciato il suo arrivo dopo l'anno all'Al Duhail. Il croato su Instagram: "Pronto a combattere".

Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del . Il club rossonero ha annunciato ufficialmente l'arrivo da svincolato dell'ex attaccante della , che torna dunque in dopo l'esperienza in con l'Al Duhail.

Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per il classe 1986, che indosserà la famigerata maglia numero 9, come confermato dal club in un comunicato ufficiale.

"AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L'attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva. Mario Mandžukić indosserà la maglia numero 9".

"Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l'opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club - ha scritto Mandzukic sul proprio profilo Instagram - Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan - e ce ne sono molti in . Pronto a combattere!".

Termina dunque con l'acquisto del croato la ricerca dei rossoneri all'attaccante per completare il reparto. Una garanzia di successo: nove campionati vinti tra Italia, e Croazia, più svariate coppe, compresa una .

In Mandzukic ha già all'attivo 131 presenze, tutte con la maglia della Juventus, nelle quali ha realizzato 31 goal. Anche se i numeri sono solo la punta dell'iceberg del suo contributo in bianconero. Lo stesso che ora si attende da lui il Milan. Mandzukic è tornato.