Manchester City, 55 milioni per Koundé: "Abbiamo rifiutato l'offerta"

Monchi rivela di aver detto no alle avances del Manchester City per Jules Koundé: "Se faranno una nuova proposta li ascolteremo nuovamente".

Kalidou Koulibaly sempre più lontano, e allora il sta virando le proprie attenzioni altrove. Il problema è che gli inglesi stanno trovando parecchie porte chiuse: dopo l'Atletico Madrid con José Maria Gimenez, anche il ha rifiutato una super offerta per Jules Koundé.

55 milioni di euro: questa, secondo quanto filtra dalla , è la proposta fatta pervenire dal Manchester City. Ma il Siviglia ha detto no, come confermato dall'ex giallorosso Monchi in conferenza stampa.

"Dubito che Koundé abbia un accordo con il Manchester City, visto che ha un contratto con noi - le parole del direttore sportivo del Siviglia - Però è vero, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto un'offerta da un club (proprio il City, ndr) per Koundé, l'abbiamo ascoltata e poi l'abbiamo rifiutata. Se faranno un'altra offerta li ascolteremo nuovamente e daremo loro una risposta, ma sarà una nostra scelta".

"Conosco molto bene Koundé - ha continuato Monchi - e sono sicuro che in questo momento sia focalizzato sulla partita contro il , su come marcare Lewandowski, Sané, Gnabry o Müller".

Già, perché giovedì 24 è in programma la Supercoppa Europea tra il Bayern e il Siviglia. I campioni della contro i campioni dell' . Koundé sarà in campo. Sapendo che a osservarlo in maniera speciale ci sarà anche il Manchester City.