Manchester City, quasi 100 milioni per Gimenez: ma l'Atletico lo blinda

Secondo quanto riportato da 'Marca, l'Atletico Madrid e lo stesso Gimenez avrebbero rifiutato l'offerta faraonica del Manchester City.

José María Giménez de Vargas non ha intenzione di lasciare l'. Il club spagnolo, ancor di più, non ha nessuna voglia di accettare offerte per il difensore centrale.

Il classe 1995 uruguaiano, come riportato da 'Marca', non ha tentennato nemmeno davanti la corte del . La squadra di Pep Guardiola avrebbe offerto quasi 100 milioni di euro all'Atletico Madrid per accaparrarsi Gimenez, ma i Colchoneros avrebbero respinto l'offerta al mittente.

Gimenez ha dal canto suo deciso di respingere l'interesse del City. Forse anche influenzato dalla posizione dell'Atletico, totalmente inflessibile per entrare in qualsiasi trattativa.

I Colchoneros entrerebbero in trattativa solo per quei giocatori che non sono considerati pilastri fondamentali del progetto di Simeone e non certamente per un giocatore come Gimenez. L'Atletico non ha nessuna voglia di indebolirsi in questo mercato.