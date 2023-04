Maldini e la lite con Spalletti: "Non voglio commentarla, ha parlato anche troppo"

Il direttore rossonero torna sull'episodio della sfida di campionato contro gli azzurri al Maradona che ha coinvolto Leao e Spalletti.

Milan-Napoli, "atto secondo": le due formazioni si sfidano in Champions League per l'andata dei quarti di finale, in un confronto che le ha viste protagoniste già in campionato.

Proprio a margine del match del Maradona, terminato 0-4, all'intervallo tra Paolo Maldini, direttore rossonero, e Luciano Spalletti, allenatore azzurro, c'è stato un alterco ripreso dalle telecamere.

Coinvolto anche Rafael Leao che dopo l'esultanza sotto la Curva Sud occupato dai tifosi napoletani è stato rimproverato dal tecnico di Certaldo, che ha poi ricevuto la risposta dello stesso Maldini, come ricostruito a DAZN a inizio aprile.

"Con Maldini non è successo nulla, io stavo chiedendo spiegazioni all’arbitro per l’ammonizione di Lobotka, lui è passato e ha sbracciato come a dire che mi lamento sempre. A me è anche dispiaciuto questo fatto, è pur sempre Paolo Maldini. L’unica cosa che mi ha infastidito è stato l’atteggiamento lamentoso di Stefano Pioli, come lo scorso anno, ma gliel’ho anche detto personalmente”.

Alla vigilia della gara di Champions, poi, Spalletti ha provato a rilassare gli animi in conferenza stampa, parlando della stima nei confronti del dirigente rossonero.

Che, però, intervenuto a Infinity a pochi minuti dalla partita di Champions è tornato su quanto accaduto.

"Non voglio commentarlo: l'ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei gusti, l'ha fatto anche parlando troppo".

Queste le parole di Maldini: Milan-Napoli, altra gara. Non l'ultima di questa stagione, da vivere fino alla fine.