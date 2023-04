Battibecco Spalletti-Maldini in Napoli-Milan: nel mirino l'esultanza di Leão

Diverbio tra il tecnico del Napoli e il dirigente del Milan nel tunnel all'intervallo: Spalletti non ha gradito l'esultanza di Leão dopo il goal.

Alta tensione all'intervallo di Napoli-Milan: nel tunnel che conduce al terreno di gioco, Luciano Spalletti e Paolo Maldini sono stati protagonisti di un battibecco generato da incomprensioni relative... all'esultanza di Rafael Leão.

In occasione dei festeggiamenti per il goal del momentaneo 0-1, il portoghese ha gesticolato con le mani a mo' di risposta alle critiche ricevute proprio sotto la Curva azzurra: un atteggiamento considerato provocatorio dall'allenatore di Certaldo che ha ammonito l'ex Lille.

"Non si fa".

Non di questo avviso Maldini, che ha avuto da ridire con l'avversario prendendo le difese del suo giocatore, lasciatosi andare mentalmente per festeggiare un goal che con la maglia del Milan mancava addirittura dallo scorso 14 gennaio.

Un episodio che comunque non ha condizionato il portoghese, a segno anche nella ripresa con la rete dello 0-3 in una notte da dimenticare per tutto il capoluogo partenopeo.